Estadísticas inéditas de "La Mano de Dios": el día que Diego Maradona se convirtió en mito

El fútbol no tenía el poder de cambiar el pasado, pero para millones de argentinos significaba una vía de desahogo necesaria. En cada living del país se respiraba una tensión asfixiante.

En el centro de ese torbellino se paraba un joven de 25 años nacido en Villa Fiorito: Diego Armando Maradona. El "diez" arrastraba una estadística brutal en el certamen (le habían cometido 53 faltas, el doble que a cualquier otro futbolista), pero su espalda aguantaba la fe ciega de toda una nación. Diego sabía perfectamente qué hacer con esa responsabilidad.

El minuto 51: la picardía de Diego Maradona que fundó una era

A los seis minutos del segundo tiempo, el volante inglés Steve Hodge rechazó defectuosamente la pelota hacia su propio arco. El arquero Peter Shilton, con sus casi dos metros de altura, salió a cortar el centro bombeado. Fue allí donde Maradona, desafiando las leyes de la física y la lógica, saltó, estiró su puño izquierdo y cacheteó el balón hacia la red antes del anticipo del portero.

El árbitro tunecino Ali Bennaceur no advirtió la infracción y convalidó el tanto. El país estalló en un grito unánime, un festejo que combinó el desahogo con la complicidad absoluta. En la posterior rueda de prensa, Diego patentaría la definición perfecta al declarar que el gol se había hecho "un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios", una frase que quedó esculpida en el folclore popular de forma eterna.

Apenas cuatro minutos después de aquella genialidad ilegal, Maradona recibiría la pelota en su propio campo para eludir a cinco rivales ingleses y firmar el Gol del Siglo. Argentina venció 2-1 y encaminó su marcha hacia la segunda Copa del Mundo. Esos dos goles, opuestos en sus formas pero idénticos en su genialidad, transformaron al futbolista en leyenda.

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Las estadísticas

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