Doblete de Lautaro Martínez para el triunfo de Inter ante Pisa
El Toro marcó un doblete en la victoria 2-0 del Inter ante Pisa, estiró su racha goleadora en Serie A y consolidó al Nerazzurri como escolta del Milan.
Lautaro Martínez volvió a ser determinante para el Inter en la fecha 13 de la Serie A. El delantero de la Selección Argentina marcó un doblete en la victoria por 2-0 frente a Pisa, un triunfo clave que le permitió al conjunto de Cristian Chivu alcanzar los 27 puntos y escalar al segundo lugar de la tabla.
El rendimiento del capitán nerazzurro sostiene su gran temporada. Con los dos tantos ante Pisa, Lautaro llegó a 6 goles en 13 partidos del campeonato italiano, una marca que reafirma su rol como referente ofensivo. A sus números en la Serie A se suman otros cuatro tantos en sus cuatro presentaciones por la Champions League. Sin lugar a dudas que se trata del fiel reflejo del momento que vive en delantero en los últimos años.
El Inter, que viene demostrando un gran nivel desde lo colectivo e ilusiona mucho a sus hinchas, se mantiene como escolta del Milan, líder con 28 unidades, y confía en la eficacia del “Toro” para seguir peleando en los primeros puestos de un torneo que está más parejo que nunca y seguramente se termine definiendo sobre el final de la temporada.
Tremenda definición de Lautaro Martínez para el 1-0 del Inter ante Pisa a los 23 minutos del segundo tiempo:
Doblete de Lautaro Martínez para el 2-0 del Inter sobre el final de un encuentro muy complicado para el equipo visitante:
Los números de Lautaro Martínez en el triunfo 2-0 de Inter ante Pisa por la Serie A
- 88 minutos jugados
- 2 goles
- 3 pases claves
- 1.38 goles esperados
- 6 tiros (dos al arco)
- 4/7 duelos ganados
- 8.2 nota Sofascore
