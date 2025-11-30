Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Madryn vs. Estudiantes (RC)
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Deportivo Madryn vs. Estudiantes (RC) por el ascenso a Primera.
La temporada de la Primera Nacional llega a su clímax. Este domingo, a las 17:00 en el Estadio Abel Sastre, Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto definirán al último ascendido a Primera División en el partido de vuelta de la final del Reducido.
El equipo cordobés, apodado el León del Imperio, llega a Chubut con una inmejorable ventaja de 2-0 obtenida en la ida gracias a los goles de Tomás González y Juan Antonini. La misión de Estudiantes es clara: defender su ventaja para concretar un ascenso histórico.
Para el Aurinegro local, el desafío es monumental. Necesitan ganar por exactamente dos goles para forzar el alargue y, eventualmente, la tanda de penales, ya que a diferencia de las instancias previas, la ventaja deportiva no aplica en esta finalísima.
El camino de Madryn hacia la final fue tortuoso. Tras perder la primera final por penales (contra Gimnasia de Mendoza), el equipo tuvo que superar una polémica serie de cuartos de final ante Gimnasia de Jujuy y luego usó su mejor posición en la tabla anual para eliminar a Deportivo Morón en semifinales.
Estudiantes de Río Cuarto demostró una consistencia ejemplar en las instancias decisivas. Dejó en el camino a Patronato, se impuso con autoridad con un 2-0 global sobre Gimnasia y Tiro de Salta, y se clasificó a la final superando a Estudiantes de Buenos Aires en semis gracias a su mejor ubicación en la tabla general.
Probables formaciones del duelo
Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Santiago Sosa, Giacopuzzi, Santiago Postel y Martínez; Bruno Pérez, Federico Recalde, Solís y Diego Crego; Germán Rivero y Luis Silba.
Estudiantes (RC): Brian Olivera; Matías Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini y Lucas Angelini; Alejandro Cabrera, Tomás González y Mauro Valiente; Cuello o Morales; Martín Garnerone y Lucas González.
Cómo ver en vivo Deportivo Madryn vs. Estudiantes (RC)
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario