Mirtha le preguntó a Agustina Cherri si ella lo ayudó a Gastón Pauls en su recuperación

Apenas unos días después de presentar este nuevo emprendimiento, la actriz confesó que su alejamiento del ambiente artístico está muy ligado a su rol de madre full time de cuatro hijos. “Es un despelote tener cuatro hijos, es complicado sobre todo porque tengo de diferentes edades”, admitió.

En diálogo con María Laura Santillán, Cherri describió la organización familiar: “Está Muna, que va a cumplir 17 años con su carrera y sus actividades. Nilo, que tiene 13, 14, que empieza con las salidas. Alba, que tiene seis y va a gimnasia artística y tengo un nene que tiene dos años, que todavía es mi bebote. A veces el día no me va a alcanzar. Es un quilombo, pero es un lindo quilombo”.

obre cómo su pareja actual, Tomás, se integra con sus hijos y su ex, Cherri detalló: "Cuando Tomás llega a mi vida, esto estaba instalado. Tomás sabía que estaba Agustina con Muna, con Nilo y Gastón. Y que Gastón es una persona importante para mí y que hay un vínculo familiar que no voy a romper nunca. Tomás por la personalidad que tiene abrazó esa situación y somos una gran familia. Porque Alba y Bono, los hijos que tuve con Tomás, aman a Gasti y mis hijos aman a Tomás”.

La actriz también explicó cómo se organiza cuando ella viaja: “Así que si yo me voy de viaje con Tomás, el que cuida a mis hijos más chicos es Gastón. Se los dejo. Gastón es mi niñero. Sí, muchas veces se quedan los cuatro con Gastón, sí. El de dos también, muere. Todas las mañanas, cuando Gastón viene a buscar a los chicos, el más chiquito sale corriendo a abrazarlo”.

Finalmente, Cherri destacó la relación de su ex con los niños: "Se re entiende con los chicos y le encanta jugar. Es hermosa la relación. A veces yo llego y llamo a Tomás, ´¿dónde estás?´ En lo de Gasti, yendo a buscar los chicos. Quiere salir y no tenemos quien cuide de los chicos y le escribe a Gasti, hablan entre ellos. Hace 11 años que estoy con Tomás, hubo tiempo para que esto se asentara. Es un trabajo en equipo”.