Barracas Central no puede jugar la Copa Sudamericana: el requisito que lo dejaría afuera

Con su clasificación ya asegurada en el cupo argentino para la Sudamericana 2026, cumplir este requisito se vuelve un paso indispensable para que Barracas Central pueda concretar el sueño de disputar por primera vez un torneo internacional en su historia. Algo que ilusiona mucho a sus hinchas pero que no podrá efectuar si no cumple con lo pedido por el ente madre del fútbol sudamericano.