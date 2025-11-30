Barracas Central no puede jugar la Copa Sudamericana: el requisito que lo dejaría afuera
El Guapo no podrá disputar la Copa Sudamericana 2026 si no crea e inscribe un equipo de fútbol femenino, tal como exige el reglamento de licencias Conmebol.
Barracas Central logró la clasificación a la Copa Sudamericana 2026, pero su participación no está asegurada: el club no cumple con uno de los requisitos estructurales que Conmebol impone desde 2019 dentro de su Sistema de Licencias.
Para disputar torneos internacionales, cada institución debe contar con un equipo de fútbol femenino inscripto y compitiendo oficialmente en certámenes avalados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Actualmente, el Guapo no figura con un plantel femenino en ninguna categoría oficial del fútbol femenino argentino, lo que lo deja momentáneamente afuera del certamen continental. La obligación no se limita a la mera inscripción: también implica presentar estructura técnica, médica y administrativa, además del calendario deportivo del equipo.
Casos recientes, como el de Patronato de Paraná —que debió crear su rama femenina para poder disputar la Copa Libertadores 2023—, muestran que Conmebol no otorga excepciones. Sin equipo femenino en competencia, la licencia resulta rechazada y el club pierde el derecho a participar.
Para regularizar su situación, Barracas deberá iniciar cuanto antes la constitución, inscripción y participación activa del equipo femenino durante el próximo año competitivo. Conmebol suele cerrar las evaluaciones administrativas en el semestre previo al inicio de las competencias, por lo que el margen de acción es acotado y los dirigentes del Guapo deberán actuar lo más rápido posible para poder participar de la competencia.
Con su clasificación ya asegurada en el cupo argentino para la Sudamericana 2026, cumplir este requisito se vuelve un paso indispensable para que Barracas Central pueda concretar el sueño de disputar por primera vez un torneo internacional en su historia. Algo que ilusiona mucho a sus hinchas pero que no podrá efectuar si no cumple con lo pedido por el ente madre del fútbol sudamericano.
