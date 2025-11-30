La verdad científica detrás del "hombre imantado" que se presentó en el acto antivacunas
Expertos desmienten las acusaciones que hizo la diputada del PRO sobre el magnetismo a raíz de las vacunas.
En los últimos días, una polémica estalló. Es que la diputada del PRO, por Chaco, Marilú Quiroz, encabezó este jueves una jornada titulada “¿Qué contienen realmente las vacunas?”, que se lleva a cabo en el auditorio del Anexo A de la Cámara de Diputados.
En este evento, intentaron probar que la vacuna contra el Covid-19 causa "magnetización". Para justificar su postura, la funcionaria llevó a una persona a la que se le podían adherir metales en la piel. El "hombre imán", como es apodado", contó su historia, pero las redes sociales actuaron y revelaron que todo era una farsa, ya que en el año 2013, había sido entrevistado en DDM, programa de Mariana Fabbiani que salía por El Trece, y comentaba su participación en los Récords Guinness.
Además, la ciencia y los fact checkers salieron a desmentir todo lo que se dijo y dieron algunas explicaciones.
Por qué los metales se pueden adherir a la piel
Según el informe de Chequeado elaborado por las periodistas Rosalía Marina y Florencia Ballarino, la razón por la que en ocasiones ciertos objetos se quedan pegados al cuerpo es la "tensión superficial".
Los expertos comentan que la piel contiene grasas naturales y humedad que hacen que la superficie del cuerpo se comporte como una membrana delgada, capaz de sostener objetos ligeros, sean estos metálicos o no.
- La Física: María Noelia Lardizábal, doctora en Ciencias Biológicas, explicó que este es un "fenómeno general del cuerpo" que ocurre en personas vacunadas y no vacunadas. El efecto desaparece si se utiliza, por ejemplo, talco en la zona.
- Consenso Global: La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los CDC de EE.UU. confirmaron repetidamente durante la pandemia que las vacunas son seguras y no contienen metales pesados o componentes magnéticos capaces de atraer imanes.
- La Dosis: El físico Alberto Nájera añadió que, incluso si tuvieran material magnético, la cantidad inyectada es demasiado pequeña para generar el efecto en la piel.
Se presentó como víctima de vacunas contra el Covid en el Congreso, pero fue entrevistado en 2013 como "récord Guinnes"
El pasado jueves, Marilú Quiroz, diputada nacional por la provincia del Chaco, elegida en 2021 en la lista del PRO. A principios de este mes, presentó un proyecto de declaración para que se revise “el carácter obligatorio y compulsivo establecido por la Ley N.º 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación”.
Y en el marco de su férrea oposición a las políticas de vacunación obligatoria instrumentadas por el Estado, encabezó este jueves un acto titulado “¿Qué contienen realmente las vacunas?”, que se desarrolló en la Cámara de Diputados.
Durante su presentación, se presentó a un tal “José Daniel Fabián” y las “secuelas” que sufre luego de la aplicación de dos dosis de la vacuna elaborada por AstraZeneca, sin pruebas a la vista. Como la “magnetización”, según indicó la licenciada en Biotecnología Lorena Diblasi.
“Esto no es grasa en la piel, señoras y señores. Esto le provocó la vacuna. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Se ríen a veces. Me gustaría saber qué tienen para decir los médicos”, afirmó la oradora frente a la atenta mirada de los asistentes.
Sin embargo, horas después, salió a luz la verdadera identidad del hombre que aseguró que se le pegaban metales. Ángel Argentino Cabral descubrió hace unos años una habilidad única: los metales se pegan a su cuerpo.
"El hombre imán" tiene 46 años y es jubilado. "Me tiraron un cubierto y se me pegó" explicó Ángel en una entrevista que brindó en el programa el Diario de Mariana el 24 de mayo de 2013.
Este asombroso caso de Récord Guiness reconoce que Cabral puede soportar diez kilos pegados en su cuerpo y ni el agua detiene su poder magnético.
Los videos de la charla en el ciclo de Mariana Fabbiani, que en ese momento estaba en El Trece, no tardó en viralizarse y los usuarios comenzaron a dejar todo tipo de comentarios, desactivando rápidamente la teoría que presentó la diputada.
