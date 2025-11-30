La verdad científica detrás del "hombre imantado" que se presentó en el acto antivacunas

La Física: María Noelia Lardizábal, doctora en Ciencias Biológicas, explicó que este es un "fenómeno general del cuerpo" que ocurre en personas vacunadas y no vacunadas. El efecto desaparece si se utiliza, por ejemplo, talco en la zona.

Consenso Global: La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los CDC de EE.UU. confirmaron repetidamente durante la pandemia que las vacunas son seguras y no contienen metales pesados o componentes magnéticos capaces de atraer imanes.

La Dosis: El físico Alberto Nájera añadió que, incluso si tuvieran material magnético, la cantidad inyectada es demasiado pequeña para generar el efecto en la piel.

Se presentó como víctima de vacunas contra el Covid en el Congreso, pero fue entrevistado en 2013 como "récord Guinnes"

El pasado jueves, Marilú Quiroz, diputada nacional por la provincia del Chaco, elegida en 2021 en la lista del PRO. A principios de este mes, presentó un proyecto de declaración para que se revise “el carácter obligatorio y compulsivo establecido por la Ley N.º 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación”.

Y en el marco de su férrea oposición a las políticas de vacunación obligatoria instrumentadas por el Estado, encabezó este jueves un acto titulado “¿Qué contienen realmente las vacunas?”, que se desarrolló en la Cámara de Diputados.

Durante su presentación, se presentó a un tal “José Daniel Fabián” y las “secuelas” que sufre luego de la aplicación de dos dosis de la vacuna elaborada por AstraZeneca, sin pruebas a la vista. Como la “magnetización”, según indicó la licenciada en Biotecnología Lorena Diblasi.

“Esto no es grasa en la piel, señoras y señores. Esto le provocó la vacuna. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Se ríen a veces. Me gustaría saber qué tienen para decir los médicos”, afirmó la oradora frente a la atenta mirada de los asistentes.

Sin embargo, horas después, salió a luz la verdadera identidad del hombre que aseguró que se le pegaban metales. Ángel Argentino Cabral descubrió hace unos años una habilidad única: los metales se pegan a su cuerpo.

"El hombre imán" tiene 46 años y es jubilado. "Me tiraron un cubierto y se me pegó" explicó Ángel en una entrevista que brindó en el programa el Diario de Mariana el 24 de mayo de 2013.

Este asombroso caso de Récord Guiness reconoce que Cabral puede soportar diez kilos pegados en su cuerpo y ni el agua detiene su poder magnético.

Los videos de la charla en el ciclo de Mariana Fabbiani, que en ese momento estaba en El Trece, no tardó en viralizarse y los usuarios comenzaron a dejar todo tipo de comentarios, desactivando rápidamente la teoría que presentó la diputada.