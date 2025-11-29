Dolor en el fútbol: murió un reconocido árbitro argentino que brilló en el Mundial México '86

En la jornada de este viernes, trascendió la triste noticia del fallecimiento de Carlos “Coco” Espósito, una de las figuras arbitrales más importantes en la historia del fútbol de Argentina. Su trayectoria alcanzó su punto máximo al participar en el Mundial de México 1986, sumando a ello su intervención en numerosos campeonatos tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional.