Duelo histórico: los mano a mano entre Racing y Estudiantes rumbo a una nueva final

Los cruces continuarían con alternancia. En el Nacional 1983, cada uno ganó su partido (3-1 y 2-1), pero una vez más Estudiantes avanzó por mejor saldo. En la liguilla pre-Libertadores, Racing recuperó terreno con un 2-1 que lo impulsó hacia el torneo continental. El antecedente más reciente, por la Copa de la Liga 2019, tuvo dos empates (1-1 y 0-0) y clasificación académica por el gol de visitante.

Todos los cruces mata-mata entre Racing y Estudiantes

Primera Ronda Copa de Honor 1915 : Racing 5-0 Estudiantes

: Racing 5-0 Estudiantes Octavos de final Copa Competencia 1915 : Racing 0-0 Estudiantes / Racing 2-0 Estudiantes

: Racing 0-0 Estudiantes / Racing 2-0 Estudiantes Copa de Honor 1917 : Racing 2-0 Estudiantes

: Racing 2-0 Estudiantes Octavos de final Copa Competencia 1933 : Racing 2-1 Estudiantes

: Racing 2-1 Estudiantes Primera Ronda Copa Ramírez 1943 : Estudiantes 4-2 Racing

: Estudiantes 4-2 Racing Semifinales Copa Británica 1945 : Racing 4-0 Estudiantes

: Racing 4-0 Estudiantes Final Metropolitano 1967 : Estudiantes 3-0 Racing

: Estudiantes 3-0 Racing Semifinales Copa Libertadores 1968 : Racing 2-0 Estudiantes / Estudiantes 3-0 Racing / Estudiantes 1-1 Racing

: Racing 2-0 Estudiantes / Estudiantes 3-0 Racing / Estudiantes 1-1 Racing Cuartos de final Nacional 1983 : Estudiantes 3-1 Racing / Racing 2-1 Estudiantes

: Estudiantes 3-1 Racing / Racing 2-1 Estudiantes Semifinales Liguilla Prelibertadores 2015 : Racing 2-1 Estudiantes

: Racing 2-1 Estudiantes Octavos de final Copa de la Liga 2019: Estudiantes 1-1 Racing / Racing 0-0 Estudiantes

El próximo sábado, ambos intentarán escribir un capítulo decisivo en este largo historial que combina goleadas, series épicas y un equilibrio que se fue construyendo durante más de cien años.