Duelo histórico: los mano a mano entre Racing y Estudiantes rumbo a una nueva final
Un repaso profundo por todos los enfrentamientos mano a mano entre la Academia y el Pincha, marcado por más de un siglo de cruces decisivos.
La final del Torneo Clausura 2025 volverá a colocar frente a frente a Racing y Estudiantes en un escenario de máxima tensión, un territorio donde ambos equipos acumulan más de cien años de duelos eliminatorios. El encuentro en Santiago del Estero no solo definirá al campeón del certamen, sino que también actualizará un historial que ya suma once capítulos previos y que, hasta ahora, muestra una leve superioridad de los de Avellaneda.
Sin embargo, la distancia puede achicarse en un choque que promete intensidad desde el primer minuto, especialmente por el presente competitivo de ambos y por cómo llegaron a esta definición, dejando en el camino a rivales de peso. A lo largo de más de un siglo, el primer antecedente directo en instancias de eliminación se remonta a 1915, cuando Racing dominaba el fútbol argentino con autoridad.
En aquella Copa de Honor, la Academia arrasó con un 5-0 que marcó el inicio de una seguidilla favorable. Ese mismo año, por la Copa Competencia, volvió a imponerse en una serie que incluyó un empate sin goles y luego un triunfo por 2-0. El patrón se mantuvo en 1917, con otro cruce de la Copa de Honor que terminó 2-0 para los de Avellaneda, reafirmando un inicio de supremacía que marcaría la tendencia de esa primera etapa histórica.
Ya entrados los años ’30, Racing volvió a quedarse con un duelo directo: en los octavos de final de la Copa Competencia 1933 logró un 2-1 que amplió su dominio. Pero Estudiantes reaccionaría en la década del ’40. Su primer triunfo llegó en la Copa Ramírez de 1943 con un 4-2, una victoria que le permitió cortar la racha académica. Sin embargo, la venganza llegó temprano: en 1945, por la Copa Británica, Racing goleó 4-0 para recuperar el protagonismo.
El Pincha tendría luego una revancha emblemática: la final del Metropolitano 1967, donde ganó 3-0 en un partido que quedó en la memoria de La Plata. Un año después se vieron las caras en las semifinales de la Copa Libertadores, una serie inolvidable que necesitó tres partidos: 2-0 para Racing, 3-0 para Estudiantes y un 1-1 que clasificó al conjunto platense por diferencia de gol.
Los cruces continuarían con alternancia. En el Nacional 1983, cada uno ganó su partido (3-1 y 2-1), pero una vez más Estudiantes avanzó por mejor saldo. En la liguilla pre-Libertadores, Racing recuperó terreno con un 2-1 que lo impulsó hacia el torneo continental. El antecedente más reciente, por la Copa de la Liga 2019, tuvo dos empates (1-1 y 0-0) y clasificación académica por el gol de visitante.
Todos los cruces mata-mata entre Racing y Estudiantes
- Primera Ronda Copa de Honor 1915: Racing 5-0 Estudiantes
- Octavos de final Copa Competencia 1915: Racing 0-0 Estudiantes / Racing 2-0 Estudiantes
- Copa de Honor 1917: Racing 2-0 Estudiantes
- Octavos de final Copa Competencia 1933: Racing 2-1 Estudiantes
- Primera Ronda Copa Ramírez 1943: Estudiantes 4-2 Racing
- Semifinales Copa Británica 1945: Racing 4-0 Estudiantes
- Final Metropolitano 1967: Estudiantes 3-0 Racing
- Semifinales Copa Libertadores 1968: Racing 2-0 Estudiantes / Estudiantes 3-0 Racing / Estudiantes 1-1 Racing
- Cuartos de final Nacional 1983: Estudiantes 3-1 Racing / Racing 2-1 Estudiantes
- Semifinales Liguilla Prelibertadores 2015: Racing 2-1 Estudiantes
- Octavos de final Copa de la Liga 2019: Estudiantes 1-1 Racing / Racing 0-0 Estudiantes
El próximo sábado, ambos intentarán escribir un capítulo decisivo en este largo historial que combina goleadas, series épicas y un equilibrio que se fue construyendo durante más de cien años.
