Edinson Cavani fue convocado para el Boca – River de este domingo en La Bombonera
El delantero, que no juega desde el empate ante Rosario Central a principios de septiembre, formará parte de los convocados para el choque ante el Millonario.
Luego de tres partidos de ausencia en la lista de convocados y seis sin jugar, Edinson Cavani formará parte de los concentrados de Boca para el Superclásico ante River de este domingo a las 16.30 en la Bombonera. El uruguayo estará en el banco de suplentes, esperando su oportunidad en el segundo tiempo.
La semana del equipo de la Ribera no arrojó malas noticias en lo físico. Es por eso que las bajas más resonantes son las de Rodrigo Battaglia y Alan Velasco, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones, sufridas mucho tiempo antes del Súper.
En comparación con la delegación que fue a La Plata el último fin de semana, también está la reaparición de Leandro Paredes, quien ya cumplió con la fecha de suspensión y será el capitán del equipo ante el Millonario. El campeón del mundo jugará su primer clásico desde su retorno al fútbol argentino.
Cavanin se entrenó toda la semana de manera diferenciada y recién este viernes fue exigido en campo. Por este motivo, su inclusión dentro de la lista tiene que ver con lo que representa un jugador de su calibre para el plantel de Boca, que con las chances reales que tiene de ver minutos.
Otro factor que puede influir es la falta de centrodelanteros en el banco de suplentes. Con Miguel Merentiel y Milton Giménez conformando la dupla ofensiva, Claudio Úbeda no tiene futbolistas que puedan cumplir ese rol entre los sustitutos. En este sentido, y pese que no está al 100%, el Matador podría ver minutos en el caso de que su equipo lo necesite. Eso sí, su titularidad está descartada.
El último partido de Cavani fue el el 14 de septiembre frente a Rosario Central. Allí jugó los 90 minutos en el empate 1 a 1 en Arroyito. La semana previa al choque con Central Córdoba sufrió esta distensión en el psoas derecho que lo tiene a maltraer desde hace casi dos meses. Se perdió el duelo ante el Ferroviario, e hizo lo propio contra Defensa y Justicia, Newell's, Belgrano, Barracas Central y Estudiantes. En la goleada frente a la Lepra integró el banco de suplentes, pero no vio minutos.
Los convocados de Boca para recibir a River
- Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.
- Defensores: Juan Barinaga, Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco.
- Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Kevin Zenón, Williams Alarcón, Malcom Braida y Ander Herrera.
- Delanteros: Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Milton Giménez, Lucas Janson, Exequiel Zeballos y Brian Aguirre.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario