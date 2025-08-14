El archivo del papá de Alexis Mac Allister que contradice al futbolista sobre su salida de Boca
Carlos Mac Allister había sido muy crítico con la gestión de Juan Román Riquelme y sus excompañeros en el Consejo de Fútbol
Carlos Mac Allister, padre de Alexis y exjugador de Boca, volvió a quedar en el centro de la escena por sus declaraciones sobre la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme. Hace un tiempo atrás, antes de la disolución del Consejo de Fútbol, el “Colorado” apuntó con dureza contra el grupo de exfutbolistas que integraban Mauricio Serna, Raúl Cascini y Marcelo Delgado.
En diálogo con Radio La Red, Mac Allister cuestionó su rol dentro de la estructura del club y los calificó con una frase que dio que hablar: “Ninguno toma decisiones, pero tampoco cobran barato. Es Riquelme quien decide y es lógico que así sea. Son los cadetes más caros de la Argentina”. Además, también habló en su momento en TyC Sports y no se guardó nada sobre la gestión de Román y sus manejos en el club.
El archivo del papá de Alexis Mac Allister que contradice al futbolista sobre su salida de Boca
Sus dichos llegaron en medio de un clima tenso en el Xeneize, marcado por la falta de resultados y los cambios en la estructura futbolística. La crítica apuntó directamente al funcionamiento del Consejo y a la influencia que tenían los exjugadores en la toma de decisiones. Eso se sumó a las palabras de Alexis, quién recordó su problemática salida del Xeneize y la influencia que tuvo Riquelme en aquel entonces con su decisión.
Qué dijo Alexis Mac Allister sobre su salida de Boca
“Era un sueño estar en Boca. Quería quedarme y disfrutar de esos seis meses más, pero como el préstamo era sin opción, los dirigentes no querían que me quedara”, relató. En ese contexto, señaló a Riquelme —entonces flamante cabeza del Consejo de Fútbol— como la persona que tomó la decisión final: “La persona que tomó la decisión fue él, que era mi ídolo. Yo crecí admirándolo, porque dentro de la cancha era el mejor jugador que había. Imagínense lo difícil que fue vivir todo eso”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario