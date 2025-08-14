El archivo del papá de Alexis Mac Allister que contradice al futbolista sobre su salida de Boca

Qué dijo Alexis Mac Allister sobre su salida de Boca

“Era un sueño estar en Boca. Quería quedarme y disfrutar de esos seis meses más, pero como el préstamo era sin opción, los dirigentes no querían que me quedara”, relató. En ese contexto, señaló a Riquelme —entonces flamante cabeza del Consejo de Fútbol— como la persona que tomó la decisión final: “La persona que tomó la decisión fue él, que era mi ídolo. Yo crecí admirándolo, porque dentro de la cancha era el mejor jugador que había. Imagínense lo difícil que fue vivir todo eso”.