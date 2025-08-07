Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, los únicos argentinos que sueñan con el Balón de Oro 2025

mac allister (1).jpg

El debut de Alexis Mac Allister en la gala más importante de todas

Por su parte, Alexis Mac Allister, de 26 años, vive su primera nominación al Balón de Oro. El mediocampista ex Boca tuvo una temporada destacada con el Liverpool, donde fue una de las grandes figuras del equipo que se consagró campeón de la Premier League.

En total, jugó 56 partidos -49 con su club y 7 con la Albiceleste-, marcó 9 goles y aportó 6 asistencias. Sin embargo, su equipo no pudo repetir en otros torneos: fue subcampeón de la Copa de la Liga, y quedó eliminado en octavos de la Champions y en la cuarta ronda de la FA Cup. También acumuló 11 tarjetas amarillas a lo largo de la campaña.

balon de oro

Más allá de la presencia de los argentinos, los principales favoritos a quedarse con el premio en esta edición son Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, dos de las grandes figuras del fútbol europeo en la última temporada. Aun así, la inclusión de Lautaro y Mac Allister ratifica el protagonismo que los futbolistas argentinos siguen teniendo en la élite del fútbol mundial.

Todos los nominados en la gala del Balón de Oro 2025

Balón de Oro masculino

Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina)

Lautaro Martínez (Inter Milan - Argentina)

Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia)

Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia)

Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)

Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)

Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)

Erling Haaland (Manchester City - Noruega)

Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal - Suecia)

Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos)

Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra)

Scott McTominay (Napoli - Escocia)

Kylian Mbappe (Real Madrid - Francia)

Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal)

Joao Neves (París Saint Germain - Portugal)

Pedri (FC Barcelona - España)

Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra)

Michael Olisé (Bayern Múnich - Francia)

Raphinha (FC Barcelona - Brasil)

Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)

Fabián Ruiz (París Saint Germain - España)

Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos)

Vinicius Jr. (Real Madrid - Brasil)

Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool - Alemania)

Vitinha (París Saint Germain - Portugal)

Lamine Yamal (FC Barcelona - España)

Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia)

Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Georgia).