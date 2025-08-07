Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, los únicos argentinos que sueñan con el Balón de Oro 2025
El delantero del Inter y el mediocampista del Liverpool fueron los únicos representantes nacionales entre los 30 nominados al premio. ¿Y Julián Álvarez?
La lista de los candidatos al Balón de Oro 2025 ya es oficial, y entre las figuras de primer nivel que la integran, solo dos futbolistas argentinos lograron entrar en la nómina: Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister. Ambos, con temporadas destacadas en Europa, buscarán competir por el prestigioso galardón que entrega la revista France Football al mejor jugador del mundo.
La elección de los nominados fue realizada por un panel de 12 periodistas especializados de France Football y L’Équipe, a quienes se sumaron dos referentes del fútbol europeo: el portugués Luis Figo, ganador del Balón de Oro en el año 2000, y el entrenador italiano Fabio Capello.
Como cada año, la evaluación contempló el rendimiento de los jugadores entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025, tanto en sus clubes como en sus selecciones nacionales.
Los méritos de Lautaro Martínez para ser candidato otra vez
Para Lautaro, esta será la cuarta vez que forma parte de la selección final de 30 candidatos. Con 27 años, el goleador del Inter de Milán se consolidó como una de las piezas clave del equipo italiano durante la temporada 2024/25. Jugó un total de 59 partidos, entre su club y la Selección Argentina, en los que anotó 27 goles, brindó 4 asistencias y fue amonestado en 4 ocasiones.
A pesar de su gran rendimiento individual, el bahiense no pudo celebrar títulos: fue subcampeón de la Champions League, la Serie A y la Supercopa italiana, además de haber quedado eliminado en octavos del Mundial de Clubes y en semifinales de la Copa Italia.
El debut de Alexis Mac Allister en la gala más importante de todas
Por su parte, Alexis Mac Allister, de 26 años, vive su primera nominación al Balón de Oro. El mediocampista ex Boca tuvo una temporada destacada con el Liverpool, donde fue una de las grandes figuras del equipo que se consagró campeón de la Premier League.
En total, jugó 56 partidos -49 con su club y 7 con la Albiceleste-, marcó 9 goles y aportó 6 asistencias. Sin embargo, su equipo no pudo repetir en otros torneos: fue subcampeón de la Copa de la Liga, y quedó eliminado en octavos de la Champions y en la cuarta ronda de la FA Cup. También acumuló 11 tarjetas amarillas a lo largo de la campaña.
Más allá de la presencia de los argentinos, los principales favoritos a quedarse con el premio en esta edición son Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, dos de las grandes figuras del fútbol europeo en la última temporada. Aun así, la inclusión de Lautaro y Mac Allister ratifica el protagonismo que los futbolistas argentinos siguen teniendo en la élite del fútbol mundial.
Todos los nominados en la gala del Balón de Oro 2025
Balón de Oro masculino
- Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina)
- Lautaro Martínez (Inter Milan - Argentina)
- Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia)
- Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)
- Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)
- Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)
- Erling Haaland (Manchester City - Noruega)
- Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal - Suecia)
- Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos)
- Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra)
- Scott McTominay (Napoli - Escocia)
- Kylian Mbappe (Real Madrid - Francia)
- Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal)
- Joao Neves (París Saint Germain - Portugal)
- Pedri (FC Barcelona - España)
- Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra)
- Michael Olisé (Bayern Múnich - Francia)
- Raphinha (FC Barcelona - Brasil)
- Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)
- Fabián Ruiz (París Saint Germain - España)
- Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos)
- Vinicius Jr. (Real Madrid - Brasil)
- Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool - Alemania)
- Vitinha (París Saint Germain - Portugal)
- Lamine Yamal (FC Barcelona - España)
- Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia)
- Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Georgia).
