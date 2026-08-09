El avión de Lionel Messi volvió a Miami sin él
Personal aeronáutico trabajó este domingo en la aeronave del capitán de la Selección Argentina. Su avión partió de regreso vacío. Aún no hay fecha confirmada de la vuelta del astro a Miami.
Personal aeronáutico trabajó este domingo por la mañana en el avión privado de Lionel Messi. Finalmente la aeronave regresó a Miami vacía, luego de que el capitán de la Selección Argentina se quedara en Rosario por la muerte de su padre.
Desde el lugar, el periodista de C5N Alejandro Moreira informó que el avión ya había cargado combustible y se encontraba en condiciones para realizar el trayecto. Además, señaló que la aeronave cuenta con autonomía intercontinental y que el viaje hasta Miami dura aproximadamente ocho horas.
Por el momento, no está confirmado cuándo el capitán de la Selección Argentina regresará a Estados Unidos para reincorporarse a Inter Miami. El futbolista viajó a Rosario junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos para despedir a Jorge Messi, quien murió a los 68 años.
Así fue la llegada de Lionel Messi al cementerio, donde velan a su padre, durante la noche del sábado
Lionel Messi arribó a la ciudad de Rosario durante la noche del sábado para despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años en las primeras horas de ese mismo día . El futbolista viajó en un avión privado desde Fort Lauderdale, Estados Unidos, donde reside, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Rosario cerca de las 20:30 . Su traslado se produjo en medio de un estricto operativo de seguridad para garantizar su privacidad y que pudiera llegar sin contratiempos al lugar de la despedida, evitando la exposición pública y el posible acercamiento de fanáticos.
El lugar elegido para la ceremonia fue el Cementerio Parque El Prado, ubicado en la localidad de Pérez, a las afueras de Rosario, sobre la Ruta Nacional 33 . La elección de este sitio, estratégicamente situado a unos 16 kilómetros del aeropuerto, respondió a la necesidad de la familia Messi de resguardar la intimidad en un momento de profundo dolor.
La llegada de Lionel Messi, que se produjo pocas horas después de conocerse la triste noticia, le permitió reunirse con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos, Rodrigo, Matías y María Sol, para acompañarlos en este momento tan difícil. La rápida organización del operativo y las características del cementerio El Prado facilitaron que el capitán de la Selección Argentina pudiera despedir a su padre en la intimidad y acompañar a su familia durante la ceremonia.
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