El avión de Lionel Messi volvió a Miami sin él

Así fue la llegada de Lionel Messi al cementerio, donde velan a su padre, durante la noche del sábado

Lionel Messi arribó a la ciudad de Rosario durante la noche del sábado para despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años en las primeras horas de ese mismo día . El futbolista viajó en un avión privado desde Fort Lauderdale, Estados Unidos, donde reside, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Rosario cerca de las 20:30 . Su traslado se produjo en medio de un estricto operativo de seguridad para garantizar su privacidad y que pudiera llegar sin contratiempos al lugar de la despedida, evitando la exposición pública y el posible acercamiento de fanáticos.