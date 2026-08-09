El emotivo homenaje de Rosario a Messi tras la muerte de su papá: "Fuerza Leo, estamos con vos"
La ciudad natal del capitán argentino volvió a acompañarlo en un momento de profundo dolor. En la zona de la Estación Fluvial se proyectó un mensaje luego del fallecimiento de su padre, Jorge.
Rosario volvió a mostrar su cariño por Lionel Messi en uno de los momentos más difíciles para el capitán de la Selección Argentina. Tras conocerse el fallecimiento de Jorge Messi, la ciudad natal del futbolista le hizo llegar un mensaje de apoyo con un emotivo homenaje.
La imagen fue compartida por la cuenta RosarioLaCiudad y muestra, durante la noche, un mensaje proyectado en la zona de la Estación Fluvial de Rosario, ubicada frente al Monumento Nacional a la Bandera: “Fuerza Leo, estamos con vos”, se podía leer en el homenaje, acompañado por un corazón. El mensaje también expresaba: “Siempre vamos a estar con vos, y más ahora. Todo nuestro amor a toda la familia Messi. Rosario y el mundo”. La escena rápidamente se viralizó en redes sociales y refleja el enorme impacto que provocó en la ciudad el fallecimiento de Jorge Messi, quien murió a los 68 años en Rosario.
El emotivo homenaje de Rosario a Messi tras la muerte de su papá: “Fuerza Leo, estamos con vos”
La relación entre Messi y Rosario trasciende lo futbolístico. Allí nació el 24 de junio de 1987 y comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol, antes de trasladarse a Barcelona junto a su familia para continuar su carrera. Jorge fue una figura fundamental en ese recorrido. Acompañó a Lionel desde sus primeros años y fue su representante durante gran parte de su carrera profesional.
Tras conocerse la noticia, distintos clubes, instituciones y figuras del fútbol argentino e internacional expresaron sus condolencias a la familia. La AFA, además, dispuso un minuto de silencio y el uso de brazaletes negros en los partidos del fútbol argentino en homenaje a Jorge. En Rosario, mientras tanto, el mensaje fue directo y cargado de afecto: “Fuerza Leo, estamos con vos”. Una vez más, la ciudad que vio nacer al mejor futbolista argentino decidió acompañarlo en un momento de profundo dolor.
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