El emotivo homenaje de Rosario a Messi tras la muerte de su papá: “Fuerza Leo, estamos con vos”

La imagen fue compartida por la cuenta RosarioLaCiudad y muestra, durante la noche, un mensaje proyectado en la zona de la Estación Fluvial de Rosario, ubicada frente al Monumento Nacional a la Bandera: “Fuerza Leo, estamos con vos”, se podía leer en el homenaje, acompañado por un corazón. El mensaje también expresaba: “Siempre vamos a estar con vos, y más ahora. Todo nuestro amor a toda la familia Messi. Rosario y el mundo”. La escena rápidamente se viralizó en redes sociales y refleja el enorme impacto que provocó en la ciudad el fallecimiento de Jorge Messi, quien murió a los 68 años en Rosario.