Giro inesperado en el triple femicidio de Florencio Varela: allanaron celda de un narco peruano detenido

La libreta de color verde

En efecto, tras la requisa la DDI de La Matanza logró el secuestro de un cuaderno con tapa color verde con anotaciones varias, como había declarado la testigo de identidad reservada. También once papeles con anotaciones, la mayoría de números telefónicos, y copias de libros de guardia, registro de visitas y otras pertenencias.

Todo el material incautado será periciado en busca de pruebas que confirmen la conexión de Cubas Zabaleta con los brutales asesinatos de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).