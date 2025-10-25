Giro inesperado en el triple femicidio de Florencio Varela: allanaron celda de un narco peruano detenido
La DDI de La Matanza requisó la Alcaldía Cavia de la Policía Federal Argentina (PFA) donde se encuentra detenido el narco peruano Joseph Freyser Cubas Zabaleta.
La DDI de La Matanza allanó la Alcaldía Cavia de la Policía Federal Argentina (PFA) en la Ciudad de Buenos Aires, buscando al presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela, tras la orden emitida por el Juzgado de Garantías N° 4 y la UFIJ Especializada en Homicidios Dolosos de La Matanza.
El operativo se activó tras la declaración testimonial bajo identidad reservada de una mujer detenida por otro delito y se llevó a cabo en la celda de Joseph Freyser Cubas Zabaleta, alias "Señor Jota", ciudadano peruano detenido por narcotráfico y que se encuentra a la espera de ser extraditado a su país.
La testigo identificó al sujeto como el “cerebro” detrás de la operación, señalando que el narco no solo tenía un teléfono celular dentro del penal sino también una “libreta de color verde” donde anotaba detalles que probarían su participación intelectual.
Tras esa declaración, la hipótesis que manejan los investigadores es que, desde prisión, Cubas Zabaleta habría sido el autor intelectual del ataque a las tres víctimas, utilizando un teléfono celular y a las personas que ya están detenidas, quienes serían sus subalternos.
Los detenidos hasta el momento son Sotacuro Lázaro, Ibáñez, Matías Agustín Ozorio (28), Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Iván Jeremías Giménez (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). En tanto, Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias “Pequeño J”, sigue preso en Perú a la espera de su extradición.
La libreta de color verde
En efecto, tras la requisa la DDI de La Matanza logró el secuestro de un cuaderno con tapa color verde con anotaciones varias, como había declarado la testigo de identidad reservada. También once papeles con anotaciones, la mayoría de números telefónicos, y copias de libros de guardia, registro de visitas y otras pertenencias.
Todo el material incautado será periciado en busca de pruebas que confirmen la conexión de Cubas Zabaleta con los brutales asesinatos de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).
