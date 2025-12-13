El Beto Márcico pidió por Miguel Borja para Boca: "Es el 9 que necesitamos"
Alberto Márcico pidió por la llegada del futbolista cafetero al Xeneize.
Después de un año complicado para River y en medio de la renovación que impulsa Marcelo Gallardo para 2026, Miguel Borja fue uno de los futbolistas que quedaron fuera del proyecto y sin lugar a dudas uno de los grandes señalados por el hincha. El delantero colombiano, autor de 62 goles en 159 partidos, rompió el silencio desde su pueblo natal y sus declaraciones se viralizaron rápidamente en las redes sociales.
“Es la primera vez que quedo libre”, comenzó diciendo el goleador, quien ahora busca un nuevo rumbo para su carrera. El atacante aseguró que cuenta con propuestas firmes para continuar en Europa y que las está analizando para poder tomar la mejor decisión posible: “Tengo ofertas de Rusia y Países Bajos”, reveló.
Consultado por la posibilidad de jugar en Boca, el delantero colombiano dejó una frase que rápidamente generó impacto en el mundo del fútbol argentino. “Nunca digas, de esta agua no he de beber”, respondió, sin cerrar la puerta a un posible llamado de Juan Román Riquelme. El delantero incluso reveló un detalle familiar que llamó la atención: “Mi hermano es hincha de Boca”, comentó, sumando un condimento extra a la posibilidad de un giro inesperado en su carrera.
Borja fue uno de los nombres fuertes en la ofensiva de River durante los últimos años y, pese a irregularidades colectivas en la última temporada, mantuvo su cuota de gol. Su salida forma parte de un recambio profundo que Gallardo considera necesario para relanzar al equipo en 2026.
Mientras define su futuro, el colombiano se mantiene abierto a opciones y en plenitud física, a la espera de una propuesta que le permita iniciar una nueva etapa en su carrera y poder levantar el nivel que supo demostrar siempre dentro del fútbol argentino.
La opinión del Beto Márcico
Alberto Márcico se sumó a la movida y pidió por la llegada del futbolista cafetero al Xeneize. “Borja es el 9 que necesita Boca, se fue maltratado de River“, señaló el Beto en diálogo con FM Delta.
“Boca te cambia la vida para bien, lo iría a buscar“, agregó el ídolo del Xeneize. Luego, también se encargó de decir qué línea es la que hay que reforzar: “Para el año que viene hay que traer refuerzos de mitad de cancha para adelante, atrás están bien“.
Sin embargo el club aún no emite opinión oficial.
