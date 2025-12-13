El Beto Márcico pidió por Miguel Borja para Boca: "Es el 9 que necesitamos"

Borja fue uno de los nombres fuertes en la ofensiva de River durante los últimos años y, pese a irregularidades colectivas en la última temporada, mantuvo su cuota de gol. Su salida forma parte de un recambio profundo que Gallardo considera necesario para relanzar al equipo en 2026.

Mientras define su futuro, el colombiano se mantiene abierto a opciones y en plenitud física, a la espera de una propuesta que le permita iniciar una nueva etapa en su carrera y poder levantar el nivel que supo demostrar siempre dentro del fútbol argentino.

La opinión del Beto Márcico

Alberto Márcico se sumó a la movida y pidió por la llegada del futbolista cafetero al Xeneize. “Borja es el 9 que necesita Boca, se fue maltratado de River“, señaló el Beto en diálogo con FM Delta.

“Boca te cambia la vida para bien, lo iría a buscar“, agregó el ídolo del Xeneize. Luego, también se encargó de decir qué línea es la que hay que reforzar: “Para el año que viene hay que traer refuerzos de mitad de cancha para adelante, atrás están bien“.

Sin embargo el club aún no emite opinión oficial.