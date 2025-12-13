El golazo de Lucas Beltrán para el empate parcial de Valencia vs. Atlético Madrid

El conjunto rojiblanco tuvo incluso la chance de estirar la ventaja, pero un gol de Alexander Sorloth fue anulado por fuera de juego. Finalmente, Atlético de Madrid consiguió la victoria por 2-1 y volvió a sumar de a tres en LaLiga, luego del traspié en su visita al Athletic de Bilbao.

Con este resultado, el equipo de Diego Simeone alcanzó los 34 puntos, quedando a solo uno del Villarreal, que ocupa la tercera posición. El próximo compromiso en LaLiga será el domingo 21 de diciembre contra el Girona, aunque antes deberá enfrentar al Atlético Baleares por la Copa del Rey, el miércoles 17.