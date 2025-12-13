El golazo de Lucas Beltrán para el empate parcial de Valencia vs. Atlético Madrid
El delantero ingresó desde el banco y, sin que Julián Álvarez pudiera disparar al arco, puso el 1-1 parcial en el Estadio Metropolitano.
El delantero ingresó desde el banco y, sin que Julián Álvarez pudiera disparar al arco, convirtió un golazo para poner el empate parcial en el Estadio Metropolitano, donde Valencia visitaba al equipo de Simeone. El tanto llegó tras una notable acción individual de Beltrán, quien definió con precisión apenas tuvo contacto con la pelota, demostrando por qué fue elegido como sucesor de Julián Álvarez tras su pase al Manchester City. El joven argentino, que rápidamente también emigró al fútbol europeo tras sus buenas actuaciones, volvió a cruzarse con su compatriota en un duelo que se presentaba cargado de emociones.
Álvarez arrancó el partido en la alineación inicial del Atlético y, pese a que los locales se adelantaron rápidamente gracias a un gol de Koke, no pudo generar situaciones de riesgo que le permitieran romper su sequía goleadora, ya que acumula seis encuentros sin marcar en LaLiga. Beltrán, en cambio, apenas ingresó en el complemento, encontró su oportunidad y mandó la pelota al fondo del arco para igualar momentáneamente el encuentro a favor del equipo Ché.
Para ese momento, Simeone ya había realizado algunos cambios: retiró a Julián Álvarez para que ingresara Antoine Griezmann y también mandó a la cancha a Thiago Almada en lugar de Pablo Barrios. Fue el francés, con su experiencia, quien devolvió la tranquilidad a los Colchoneros, definiendo con calidad para poner el 2-1 a favor del Atlético.
El conjunto rojiblanco tuvo incluso la chance de estirar la ventaja, pero un gol de Alexander Sorloth fue anulado por fuera de juego. Finalmente, Atlético de Madrid consiguió la victoria por 2-1 y volvió a sumar de a tres en LaLiga, luego del traspié en su visita al Athletic de Bilbao.
Con este resultado, el equipo de Diego Simeone alcanzó los 34 puntos, quedando a solo uno del Villarreal, que ocupa la tercera posición. El próximo compromiso en LaLiga será el domingo 21 de diciembre contra el Girona, aunque antes deberá enfrentar al Atlético Baleares por la Copa del Rey, el miércoles 17.
