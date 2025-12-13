¿De quién se trata? El jugador que sacó campeón a Talleres en un título internacional y luego se retiró
Con un extenso paso por el viejo continente, este exjugador colgó los botines y se metió en el mundo de la carpintería. Los detalles en la nota.
Marcelo Sarmiento descubrió en el fútbol va más allá del verde césped: fue su pasaporte para conocer el mundo, aprender otras culturas y crecer de manera profesional como personal. Su talento lo catapultó a las mejores ligas de Europa, pero las lesiones fueron un obstáculo que finalmente lo obligó a colgar los botines.
Lejos de rendirse, Sarmiento decidió apostar por otra pasión: la carpintería, un oficio de familia que hoy le aporta estabilidad y cercanía con su familia. Uno de los hitos más recordados durante su carrera fue la obtención de la Copa Conmebol de 1999 con Talleres, punto de inflexión en su trayectoria.
Marcelo Sarmiento y su paso por el fútbol
Sarmiento comenzó su carrera siendo pieza clave en el histórico triunfo de Talleres en la Copa Conmebol de 1999. Más tarde se mudó a Santa Fe para vestir la camiseta de Unión, pero en 2011 sufrió una fuerte lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses.
A pesar de los obstáculos, a los 22 años decidió dar el salto al fútbol europeo, fichando en primer lugar por el Litex Lovech de Bulgaria. Su gran oportunidad llegó poco después al incorporarse al Southampton de Inglaterra, donde pudo mostrar su talento en una de las mejores ligas del mundo.
Su trayectoria en Europa también lo llevó a Grecia, donde defendió a Larissa y luego al Atromitos. Estas experiencias no solo enriquecieron su carrera, sino que también moldearon su carácter y personalidad, herramientas que le serían fundamentales ante la adversidad.
Su vida después del retiro
Desde pequeño, Sarmiento combinada dos pasiones: el fútbol y la carpintería. Este último era el oficio de su padre. Cuando las lesiones lo obligaron a dejar la actividad profesional, no dudó en volcarse por completo a la carpintería. Si bien en la actualidad se encuentra alejado de las canchas, mantiene un estilo de vida sereno y cerca de su familia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario