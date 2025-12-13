¿De quién se trata? El jugador que sacó campeón a Talleres en un título internacional y luego se retiró

Su vida después del retiro

Desde pequeño, Sarmiento combinada dos pasiones: el fútbol y la carpintería. Este último era el oficio de su padre. Cuando las lesiones lo obligaron a dejar la actividad profesional, no dudó en volcarse por completo a la carpintería. Si bien en la actualidad se encuentra alejado de las canchas, mantiene un estilo de vida sereno y cerca de su familia.