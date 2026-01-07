El blooper de Kitu Díaz en Ecuador: el insólito momento en su presentación en Guayaquil City

El regreso de Kitu Díaz se da luego de un año y cinco meses fuera de la Liga Pro. Su salida de Barcelona en agosto de 2024 marcó el cierre de una etapa histórica, en la que disputó 347 partidos, convirtió 84 goles y dio 83 asistencias, además de ganar tres campeonatos nacionales. Tras su frustrado paso por Banfield y la rescisión de su contrato en 2025, el mediocampista inicia ahora un nuevo desafío con la ilusión de aportar jerarquía y experiencia en el regreso del Guayaquil City a la máxima categoría.

