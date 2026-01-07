El blooper de Kitu Díaz en Ecuador: el insólito momento en su presentación en Guayaquil City
El argentino protagonizó una escena inesperada durante su bienvenida, que rápidamente se volvió tendencia y opacó por un instante su regreso al fútbol ecuatoriano.
La presentación de Damián “Kitu” Díaz como nuevo refuerzo del Guayaquil City estaba pensada como una fiesta. El regreso del mediocampista argentino a la Liga Pro de Ecuador generó una gran expectativa entre los hinchas y convocó a una multitud al estadio Christian Benítez. Sin embargo, el evento terminó siendo noticia no solo por el fichaje, sino por un blooper inesperado que se volvió viral en cuestión de minutos.
El volante, de 39 años, regresó al fútbol ecuatoriano luego de un paso irregular por Banfield, marcado por una lesión que limitó seriamente su participación. Su arribo al Guayaquil City coincidió con el ascenso del club a la Primera División, lo que le dio un marco especial a la presentación. Cerca de 3.000 personas se acercaron al estadio para darle la bienvenida a uno de los nombres más reconocidos del mercado de pases local.
Como parte del protocolo habitual, Díaz firmó autógrafos y luego se dispuso a lanzar pelotas a la tribuna, un gesto tradicional para conectar con los hinchas. Fue en ese momento cuando ocurrió la escena que recorrió las redes: al ejecutar el primer remate, el balón salió desviado y golpeó de lleno a un empleado del club que se encontraba cerca de la línea de cal.
El impacto generó sorpresa inmediata entre los presentes y una reacción generalizada en las tribunas. Lejos de dramatizar la situación, el propio Díaz continuó con el acto. Tras el incidente, tomó otra pelota y realizó un segundo disparo que esta vez sí llegó correctamente a la grada. Luego, esbozó una leve sonrisa, consciente de que el episodio ya había sido registrado por decenas de celulares y que, inevitablemente, se viralizaría.
Más allá del blooper, el mediocampista se mostró emocionado en su discurso. Agradeció la presencia de los hinchas y remarcó su vínculo afectivo con el país. “Para mí es muy importante volver a Guayaquil y a Ecuador, es el país que amo y que elegí para vivir. Tengo dos hijos que son de acá, el amor siempre va a ser eterno”, expresó ante el público, destacando el significado personal de este regreso.
El regreso de Kitu Díaz se da luego de un año y cinco meses fuera de la Liga Pro. Su salida de Barcelona en agosto de 2024 marcó el cierre de una etapa histórica, en la que disputó 347 partidos, convirtió 84 goles y dio 83 asistencias, además de ganar tres campeonatos nacionales. Tras su frustrado paso por Banfield y la rescisión de su contrato en 2025, el mediocampista inicia ahora un nuevo desafío con la ilusión de aportar jerarquía y experiencia en el regreso del Guayaquil City a la máxima categoría.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario