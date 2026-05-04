Boca llegó a Ecuador y fue recibido por sus hinchas para el duelo clave de Copa Libertadores

El plantel de Boca arribó este lunes por la tarde a la ciudad de Guayaquil con el objetivo de enderezar su rumbo en la Copa Libertadores. A la espera del encuentro frente a Barcelona de Ecuador, pautado para este martes, los jugadores recibieron una gran muestra de afecto por parte de un numeroso grupo de hinchas que los aguardó en las puertas de la concentración para poder ver un rato a los futbolistas.