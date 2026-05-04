Boca llegó a Ecuador y fue recibido por sus hinchas para el duelo clave de Copa Libertadores
El plantel xeneize se encuentra en Guayaquil, donde buscará recuperarse frente a Barcelona tras la derrota frente a Corinthians.
El plantel de Boca arribó este lunes por la tarde a la ciudad de Guayaquil con el objetivo de enderezar su rumbo en la Copa Libertadores. A la espera del encuentro frente a Barcelona de Ecuador, pautado para este martes, los jugadores recibieron una gran muestra de afecto por parte de un numeroso grupo de hinchas que los aguardó en las puertas de la concentración para poder ver un rato a los futbolistas.
Durante el arribo, jugadores como Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel se acercaron a firmar autógrafos y tomarse fotografías con los simpatizantes. El presidente del club, Juan Román Riquelme, también acompañó la delegación y generó furor en los fanáticos del Xeneize que hicieron todo lo posible para poder acercarse y alentar al plantel en la previa de un duelo clave por la fase de grupos de la competencia intercontinental.
Boca llega al duelo con Barcelona de Ecuador con algunas bajas
El entrenador Claudio Úbeda realizará el último entrenamiento vespertino en el estadio de Emelec para terminar de delinear los 11 que saldrán al campo de juego. Para este compromiso, la principal ausencia es la de Adam Bareiro, quien fue expulsado por doble amonestación en el anterior duelo de visitante frente a Cruzeiro en Belo Horizonte.
Por otro lado, el grupo se encuentra muy parejo. Boca acumula 6 unidades, al igual que Universidad Católica y Corinthians, mientras que el conjunto ecuatoriano aún no sumó puntos en el certamen. Por esta razón, todos los cruces son de suma importancia en una competencia que lo tiene al Xeneize cómo uno de los grandes candidatos al título.
La posible formación de Boca vs. Barcelona de Ecuador en Copa Libertadores
Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
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