Los convocados de Claudio Úbeda en Boca para visitar Ecuador por la Copa Libertadores
El entrenador confirmó la lista de convocados para visitar a Barcelona de Ecuador y deberá reconfigurar el ataque tras la ausencia de un titular indiscutido.
Boca afrontará un compromiso decisivo por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 cuando visite a Barcelona de Ecuador, y lo hará con una ausencia de peso que obliga a replantear el esquema ofensivo. El entrenador Claudio Úbeda dio a conocer la lista de convocados y confirmó que no podrá contar con uno de los jugadores más importantes desde su llegada.
Se trata de Adam Bareiro, quien fue expulsado por doble amarilla en el último encuentro ante Cruzeiro, disputado en Brasil. El delantero paraguayo vio la tarjeta roja sobre el final del primer tiempo en Belo Horizonte, dejando a su equipo con diez jugadores en un partido clave. Como consecuencia de esa sanción, no estará disponible para este cruce determinante.
Ante este panorama, el cuerpo técnico analiza distintas variantes para cubrir su ausencia en la delantera. Uno de los principales candidatos es Milton Giménez, quien asoma como reemplazante natural en la posición. Su presencia permitiría mantener una estructura similar en ataque, aunque con características diferentes en el juego.
Otra alternativa que gana fuerza es la inclusión de Exequiel Zeballos. El joven atacante viene de mostrar un buen nivel en el reciente compromiso ante Central Córdoba, donde Boca presentó una formación con rotación en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura. Su rendimiento le permitió recuperar terreno en la consideración del entrenador.
También aparece como opción Alan Velasco, aunque su ingreso implicaría modificar el sistema táctico, lo que abre un abanico de posibilidades en la construcción del equipo. La decisión final dependerá del enfoque que Úbeda quiera darle al partido, teniendo en cuenta la necesidad de sumar en condición de visitante.
Entre las novedades de la lista, se destaca el regreso del arquero Fernando Rodríguez. El joven de 21 años vuelve a integrar la delegación tras haber tenido su primera experiencia en la convocatoria anterior frente a Cruzeiro, lo que refleja la intención del cuerpo técnico de seguir dándole rodaje dentro del plantel profesional.
El posible 11 de Claudio Úbeda para que Boca venza a Barcelona en Ecuador
De cara al encuentro, una posible formación incluiría a Leandro Brey en el arco; una línea defensiva compuesta por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; en el mediocampo, Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda; y en la ofensiva, Miguel Merentiel acompañado por Milton Giménez o Exequiel Zeballos.
El objetivo del club de la Ribera es claro: conseguir un triunfo que le permita consolidarse en la cima de su grupo. Actualmente comparte el liderazgo con Universidad Católica y el propio Cruzeiro, mientras que su rival de turno aún no ha sumado puntos en lo que va de la competencia.
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