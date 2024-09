El cambio en el contrato de Lionel Messi con Inter Miami que sorprendió a todos

Pero luego, en la misma línea, agregó: "Una actualización de MLS ha confirmado hoy (18 de septiembre) que esa opción ya no existe, el contrato de Messi termina al finalizar la temporada 2025. Un dato no menor”. Si bien la última palabra la tendrá el astro argentino, lo cierto es que esta especie de reducción enciende algunas alarmas.

Es verdad que todavía falta mucho para esa fecha pero poco a poco se conocerán más detalles de lo que decida el futbolista ya que hace un tiempo había expresado que el Inter Miami sería su último equipo en una exitosa carrera. Es verdad que el sueño de la Selección Argentina en el Mundial 2026 está más fuerte que nunca pero el 10 parece haber cumplido con todo con la Albiceleste y seguramente buscará retirarse con la gloria eterna.

image.png

Qué había dicho Lionel Messi sobre el retiro

“Inter Miami será mi último club. Me encanta jugar al fútbol. Disfruto todo aún más porque soy consciente de que cada vez queda menos. Aún no estoy preparado para dejar el fútbol, toda mi vida hice esto, me encanta jugar con la pelota, en los entrenamientos, en los partidos, el día a día. Tengo un poco de miedo a que se termine todo”, había sostenido el astro rosarino.