El Manchester City goleó al Liverpool y pasó a las semifinales de la FA Cup
Los ciudadanos aplastaron por 4 a 0 a los Reds en el Etihad Stadium.
Manchester City dio un paso firme en su objetivo de conquistar todos los títulos locales de la temporada. Con una actuación descomunal de Erling Haaland, autor de tres goles, el equipo de Josep Guardiola —ausente por suspensión— goleó 4-0 a Liverpool en el Etihad Stadium y se metió en las semifinales de la FA Cup.
El delantero noruego volvió a escena tras una discreta participación con su selección en la última fecha FIFA y fue decisivo sin necesidad de intervenir demasiado. Su eficacia marcó la diferencia en un partido que el City dominó con claridad.
El primer tanto llegó cerca del cierre del primer tiempo, cuando Haaland transformó en gol un penal tras una falta de Virgil van Dijk sobre Nico O’Reilly. Con tranquilidad, definió ante Giorgi Mamardashvili para abrir el marcador. Poco después, ya en tiempo agregado, amplió la ventaja con un cabezazo tras un preciso centro desde la derecha, anticipándose a la defensa rival.
En el complemento, el equipo local mantuvo el control absoluto. Antoine Semenyo marcó el tercero con una definición sutil y, más tarde, Haaland selló su triplete tras una jugada colectiva bien elaborada que lo dejó de cara al gol.
Para el conjunto dirigido por Arne Slot, la tarde fue para el olvido. Nunca logró meterse en partido y ni siquiera pudo descontar desde el punto penal: Mohamed Salah falló su ejecución ante el arquero James Trafford, quien sostuvo el arco en cero.
El triunfo mantiene al City en carrera por la FA Cup y alimenta su ambición de repetir una hazaña histórica: ganar todos los torneos domésticos, algo que ya consiguió en la temporada 2018/19. Además, el equipo de Manchester viene de consagrarse en la Copa de la Liga y sigue en la pelea en la Premier League, donde ocupa el segundo puesto.
Liverpool, en cambio, atraviesa un momento más complejo. Sin chances reales en el campeonato local, apostará todo a la UEFA Champions League, donde en los próximos días afrontará un duelo clave ante París Saint-Germain por los cuartos de final.
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