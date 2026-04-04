El Manchester City goleó al Liverpool y pasó a las semifinales de la FA Cup

El triunfo mantiene al City en carrera por la FA Cup y alimenta su ambición de repetir una hazaña histórica: ganar todos los torneos domésticos, algo que ya consiguió en la temporada 2018/19. Además, el equipo de Manchester viene de consagrarse en la Copa de la Liga y sigue en la pelea en la Premier League, donde ocupa el segundo puesto.

Liverpool, en cambio, atraviesa un momento más complejo. Sin chances reales en el campeonato local, apostará todo a la UEFA Champions League, donde en los próximos días afrontará un duelo clave ante París Saint-Germain por los cuartos de final.