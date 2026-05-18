El camino a la gloria: las cuatro finales a las que aspira el campeón del Torneo Apertura
River y Belgrano se disputan el título este próximo domingo en el estadio Mario Alberto Kempes. Quien resulte vencedor, podría levantar otras copas.
El ganador de la final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano no solo se quedará con el título, sino que abrirá la puerta a disputar hasta cuatro finales más, como consecuencia de la reciente reestructuración del fútbol local.
En primera instancia, quien se corone campeón se asegurará un lugar en el Trofeo de Campeones. A partir de allí, si logra coronarse en esa instancia, sumará el derecho a jugar la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, además de la Recopa de Campeones como otra chance de sumar una estrella.
Este nuevo mapa de copas y recopas es el resultado de la reforma reglamentaria de finales del año pasado, la cual estuvo envuelta en polémica tras la creación express del "Trofeo de Liga" otorgado a Rosario Central sin debate previo en la AFA.
River vs. Belgrano: ¿cuándo y dónde se juega la final?
El encuentro decisivo se disputará en terreno neutral y contará con la presencia de ambas parcialidades en el interior del país:
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Sede: El Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba fue el escenario elegido para albergar la final. Curiosamente, el "Pirata" jugará en su provincia, aunque el estadio se dividirá en partes iguales para las dos hinchadas.
Fecha y hora: La cita será el próximo domingo 24 de mayo, a partir de las 15:30 horas.
El equipo de Eduardo Coudet buscará coronar su gran presente tras un duro camino en los playoffs, donde viene de sufrir la sensible baja por lesión de Sebastián Driussi.
En la vereda de enfrente estará el sorprendente Belgrano, que viene con el envión anímico bien alto tras imponerse en una semifinal sumamente compleja en Buenos Aires y querrá hacer historia ante toda su gente en el Kempes.
Cómo ver el partido en vivo la final del Torneo Apertura 2026
Para quienes no puedan asistir al estadio cordobés, la definición del torneo contará con una cobertura de alcance nacional. El partido será transmitido en directo y en alta definición a través de las dos señales del pack fútbol: ESPN Premium y TNT Sports.
Además, las plataformas digitales de los principales medios deportivos realizarán una cobertura especial con el minuto a minuto del encuentro.
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