El camino a la gloria: las cuatro finales a las que aspira el campeón del Torneo Apertura

River vs. Belgrano: ¿cuándo y dónde se juega la final?

El encuentro decisivo se disputará en terreno neutral y contará con la presencia de ambas parcialidades en el interior del país:

Sede: El Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba fue el escenario elegido para albergar la final. Curiosamente, el "Pirata" jugará en su provincia, aunque el estadio se dividirá en partes iguales para las dos hinchadas.

Fecha y hora: La cita será el próximo domingo 24 de mayo, a partir de las 15:30 horas.

El equipo de Eduardo Coudet buscará coronar su gran presente tras un duro camino en los playoffs, donde viene de sufrir la sensible baja por lesión de Sebastián Driussi.

En la vereda de enfrente estará el sorprendente Belgrano, que viene con el envión anímico bien alto tras imponerse en una semifinal sumamente compleja en Buenos Aires y querrá hacer historia ante toda su gente en el Kempes.

Cómo ver el partido en vivo la final del Torneo Apertura 2026

Para quienes no puedan asistir al estadio cordobés, la definición del torneo contará con una cobertura de alcance nacional. El partido será transmitido en directo y en alta definición a través de las dos señales del pack fútbol: ESPN Premium y TNT Sports.

Además, las plataformas digitales de los principales medios deportivos realizarán una cobertura especial con el minuto a minuto del encuentro.