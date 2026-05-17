Un campeón del mundo viajará a la Argentina para ver la final entre Belgrano y River

“Me escribió recién el Cuti Romero y nos felicitó. Me dijo que tengo que hacer historia”, contó el dirigente en las inmediaciones del estadio Diego Armando Maradona, donde Belgrano selló su pase a la definición. Incluso, al ser consultado sobre la presencia del futbolista en Córdoba, Luifa fue contundente y dejó una frase celebrada por los hinchas: “Olvidate, lo ve al lado mío”.

El vínculo entre Romero y Belgrano siempre se mantuvo intacto. En marzo, durante una concentración de la Selección Argentina en el predio de Ezeiza, el defensor se reencontró con Artime y ambos compartieron una imagen en redes sociales. Allí, un breve comentario del zaguero —“ya falta menos”— bastó para alimentar versiones sobre un posible regreso al club que lo vio nacer futbolísticamente.

Sin embargo, el sueño de un retorno inmediato parece todavía lejano. Romero mantiene contrato vigente con el Tottenham Hotspur por dos temporadas más y cualquier negociación implicaría cifras inalcanzables para la economía de Belgrano. Aun así, la pasión no entiende de contratos: esta vez, el campeón del mundo volverá a Córdoba, aunque sea desde la tribuna, para acompañar al equipo de sus amores en una final que promete quedar en la historia.