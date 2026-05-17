Un campeón del mundo viajará a la Argentina para ver la final entre Belgrano y River
Un jugador de la Selección Argentina sorprendió al confirmar que estará presente en Córdoba para la definición del Torneo Apertura.
La clasificación de Belgrano a la final del Torneo Apertura desató una ola de emoción entre los hinchas celestes. Entre ellos aparece un campeón del mundo que ya dejó en claro que no piensa perderse el partido decisivo frente a River Plate del próximo domingo en el estadio Mario Alberto Kempes.
El protagonista es Cuti Romero, quien reaccionó en redes sociales luego de la agónica clasificación del Pirata frente a Argentinos Juniors, serie que se resolvió por penales tras un empate cargado de dramatismo.
Desde Inglaterra, donde actualmente continúa con trabajos de recuperación para ponerse a punto físicamente, el defensor no ocultó su felicidad y dejó un mensaje que revolucionó a los fanáticos de Belgrano. En uno de los posteos del club escribió: “Ahí estaremos. Vamos Belgrano”, acompañado por corazones celestes, confirmando así que viajará especialmente para alentar en la gran final.
El mensaje del Cuti Romero al presidente y la ilusión que volvió a encenderse
La noticia no quedó solo en redes. Horas después de la clasificación, el presidente del club, Luis Artime, reveló públicamente el intercambio que mantuvo con el defensor surgido del Pirata.
“Me escribió recién el Cuti Romero y nos felicitó. Me dijo que tengo que hacer historia”, contó el dirigente en las inmediaciones del estadio Diego Armando Maradona, donde Belgrano selló su pase a la definición. Incluso, al ser consultado sobre la presencia del futbolista en Córdoba, Luifa fue contundente y dejó una frase celebrada por los hinchas: “Olvidate, lo ve al lado mío”.
El vínculo entre Romero y Belgrano siempre se mantuvo intacto. En marzo, durante una concentración de la Selección Argentina en el predio de Ezeiza, el defensor se reencontró con Artime y ambos compartieron una imagen en redes sociales. Allí, un breve comentario del zaguero —“ya falta menos”— bastó para alimentar versiones sobre un posible regreso al club que lo vio nacer futbolísticamente.
Sin embargo, el sueño de un retorno inmediato parece todavía lejano. Romero mantiene contrato vigente con el Tottenham Hotspur por dos temporadas más y cualquier negociación implicaría cifras inalcanzables para la economía de Belgrano. Aun así, la pasión no entiende de contratos: esta vez, el campeón del mundo volverá a Córdoba, aunque sea desde la tribuna, para acompañar al equipo de sus amores en una final que promete quedar en la historia.
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