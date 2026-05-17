Se enojó Lionel Messi con los hinchas de Inter Miami: su gesto cuando cantaron "Jugadores..." en pleno triunfo
Mientras "Las Garzas" acarician la punta del torneo pero sus hinchas cantaron contra los jugadores y el astro argentino respondió.
El triunfo de Inter Miami ante Portland Timbers por la Major League Soccer (MLS) tuvo un momento desopilante para el mundo del fútbol cuando, a punto de consumarse la victoria, los hinchas locales cantaron contra los jugadores, desatando una reacción de Lionel Messi.
A las puertas de una nueva cita mundialista, Messi sigue demostrando que está en un nivel extraordinario. Con el astro argentino como la gran bandera del equipo, las "Garzas" lograron un resultado que les permite alcanzar —al menos de manera transitoria— a Nashville en lo más alto de la Conferencia Este.
Sin embargo, el partido no terminó en fiesta, sino con un insólito cruce entre el capitán y la tribuna. Justamente el encuentro se destrabó gracias a la jerarquía del "10", quien liquidó el pleito antes del descanso: gol a los 31 minutos y asistencia a los 42 para sellar la victoria.
Este triunfo ratifica el gran momento del conjunto de Florida bajo la conducción de Guillermo Hoyos. Desde la salida de Javier Mascherano hace un mes, el vigente campeón de la MLS recuperó la confianza y Messi llega en plenitud física al Mundial, acumulando la asombrosa estadística de 12 goles y 6 asistencias en 13 partidos.
Insólito clima en las tribunas de Inter Miami y los gestos de Lionel Messi
La nota negra de la jornada ocurrió sobre el final del partido. En una muestra de total confusión o falta de cultura futbolera, un sector de la parcialidad del Inter Miami comenzó a entonar un clásico y agresivo cántico del fútbol argentino: "Jugadores, la con... de su madre, a ver si ponen huevos...".
El grito, que habitualmente se utiliza como un reclamo extremo cuando un equipo está en zona de descenso o atraviesa una crisis profunda, resultó completamente desubicado para el contexto de un equipo que ganaba cómodamente y trepaba a la punta del campeonato.
La reacción de Messi dentro del campo de juego fue inmediata. Al escuchar el cantito, el capitán de la Selección Argentina giró hacia la tribuna con rostro de total sorpresa y desaprobación.
Sin poder creer lo que estaba oyendo, el astro hizo el famoso gesto del "montoncito" con su mano, en una clara señal de rechazo y cuestionamiento hacia los hinchas por el insólito reclamo en pleno festejo.
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