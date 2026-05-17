Se enojó Lionel Messi con los hinchas de Inter Miami: su gesto cuando cantaron "Jugadores..." en pleno triunfo

Insólito clima en las tribunas de Inter Miami y los gestos de Lionel Messi

La nota negra de la jornada ocurrió sobre el final del partido. En una muestra de total confusión o falta de cultura futbolera, un sector de la parcialidad del Inter Miami comenzó a entonar un clásico y agresivo cántico del fútbol argentino: "Jugadores, la con... de su madre, a ver si ponen huevos...".

El grito, que habitualmente se utiliza como un reclamo extremo cuando un equipo está en zona de descenso o atraviesa una crisis profunda, resultó completamente desubicado para el contexto de un equipo que ganaba cómodamente y trepaba a la punta del campeonato.

La reacción de Messi dentro del campo de juego fue inmediata. Al escuchar el cantito, el capitán de la Selección Argentina giró hacia la tribuna con rostro de total sorpresa y desaprobación.

Sin poder creer lo que estaba oyendo, el astro hizo el famoso gesto del "montoncito" con su mano, en una clara señal de rechazo y cuestionamiento hacia los hinchas por el insólito reclamo en pleno festejo.