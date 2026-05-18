Belgrano: sufrió un ataque de epilepsia mientras conducía y provocó un choque múltiple que dejó 8 heridos
El tenso episodio tuvo lugar este domingo y derivó en un fuerte despliegue policial. Afortunadamente, las víctimas sufrieron heridas leves.
Ocho personas resultaron heridas este domingo en el barrio porteño de Belgrano tras un violento choque múltiple en la intersección de las avenidas Monroe y Crámer. Según informó la Policía de la Ciudad, el accidente se desencadenó cuando el conductor de una camioneta sufrió un ataque de epilepsia y perdió el control del vehículo, embistiendo a los demás automóviles.
El múltiple accidente, que involucró a dos motocicletas y cinco automóviles, generó un fuerte despliegue del SAME y de las autoridades policiales en un punto neurálgico del tránsito porteño. Según el reporte, el hecho se inició a las 13:20. Allí, el conductor de una camioneta Haval que esperaba la luz verde del semáforo sufrió una crisis de epilepsia que lo llevó a acelerar involuntariamente.
El vehículo fuera de control embistió primero a las dos motos que tenía adelante, cruzó de carril e impactó de frente contra un auto que circulaba en sentido contrario, provocando un choque en cadena que terminó afectando a otros tres rodados.
Respecto a los ocho heridos, las autoridades informaron que sufrieron politraumatismos, pero todos se encuentran fuera de peligro. Según datos de TN, los afectados fueron asistidos en los hospitales Pirovano y Tornú, mientras que un paciente decidió atenderse en una clínica privada.
Cabe señalar que el siniestro generó importantes demoras y bloqueos en la circulación de las avenidas Crámer y Monroe. El caos vehicular se debió tanto a la posición en la que quedaron los rodados siniestrados como al intenso despliegue de emergencia, que incluyó ambulancias del SAME, patrulleros y motocicletas de la Policía de la Ciudad trabajando en el lugar.
El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte (UFLA Norte), liderada por el Dr. Galvaire.
Según precisaron fuentes de la Policía porteña, la causa fue caratulada inicialmente como "lesiones culposas", debido a que el peritaje preliminar determinó que el siniestro fue consecuencia directa de una maniobra involuntaria por parte del conductor.
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