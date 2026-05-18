Belgrano: sufrió un ataque de epilepsia mientras conducía y provocó un choque múltiple que dejó 8 heridos

Respecto a los ocho heridos, las autoridades informaron que sufrieron politraumatismos, pero todos se encuentran fuera de peligro. Según datos de TN, los afectados fueron asistidos en los hospitales Pirovano y Tornú, mientras que un paciente decidió atenderse en una clínica privada.

choque multiple belgrano

Cabe señalar que el siniestro generó importantes demoras y bloqueos en la circulación de las avenidas Crámer y Monroe. El caos vehicular se debió tanto a la posición en la que quedaron los rodados siniestrados como al intenso despliegue de emergencia, que incluyó ambulancias del SAME, patrulleros y motocicletas de la Policía de la Ciudad trabajando en el lugar.

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El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte (UFLA Norte), liderada por el Dr. Galvaire.

Según precisaron fuentes de la Policía porteña, la causa fue caratulada inicialmente como "lesiones culposas", debido a que el peritaje preliminar determinó que el siniestro fue consecuencia directa de una maniobra involuntaria por parte del conductor.