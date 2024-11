El canto de los hinchas de Racing contra la posible llegada de Fernando Marín con Diego Milito

El balance presentado reveló un déficit de 6.127 millones de pesos, mientras que el superávit operativo alcanzó los 7.500 millones de pesos. La situación financiera del club fue motivo de disputa, ya que mientras el oficialismo destaca el crecimiento económico y el manejo prudente de los recursos, los opositores expresan su preocupación por los números en rojo y la posible vulnerabilidad del club en un contexto económico complicado.

Así, las posturas de ambas facciones quedaron claras en una asamblea que evidenció la tensión política de cara a los próximos comicios.

"El club es de los socios", el canto de Racing ante una posible vuelta de Fernando Marín

El encuentro, que transcurría con relativa calma, se tornó agitado hacia el final, cuando los presentes comenzaron a entonar cánticos a favor y en contra de la actual dirigencia. Entre los cánticos más resonantes se destacó una consigna en defensa del club y en rechazo a las Sociedades Anónimas Deportivas, una clara alusión a Fernando Marín, exgerenciador de Racing.

"El club es de los socios, no una empresa de Marín", fue el grito que se escuchó desde las filas de la actual dirigencia, subrayando el rechazo de algunos sectores del club a cualquier forma de privatización o intervención empresarial en Racing.

Los elogios de Diego Milito a Fernando Marín que asustan a todo Racing

Diego Milito, candidato a presidente, generó controversia en redes sociales al aparecer en un documental sobre Marín, lo que provocó la reacción de numerosos hinchas en plataformas digitales.

En el avance de esta docuserie, que cuenta con la participación de personalidades como Mauricio Macri y Reinaldo "Mostaza" Merlo, "El Príncipe" expresó elogios hacia Marín, afirmando que el empresario "sabe hacer algo grandioso de todo lo que emprende".

Esta afirmación, sumada a su presencia en el documental, generó críticas de los fanáticos, muchos de los cuales ven en Marín una figura controvertida por su pasado en Racing y por representar el modelo de gerenciamiento que el club adoptó en tiempos de crisis.

La respuesta de Milito no tardó en llegar: el exfutbolista aclaró que Marín no tiene ninguna injerencia en su proyecto político ni en su propuesta para Racing. "No está en nuestro armado político y no está dentro de nuestro proyecto. No hay más nada que aclarar", subrayó.