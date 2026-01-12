Juanfer Quintero habló del rumor que sacude a River: qué dijo sobre Sebastián Villa

sebastian villa (1)

En paralelo, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, aportó su versión sobre las charlas con River. Reconoció que existieron contactos formales y que desde Núñez se consultó por las condiciones económicas del pase. Sin embargo, también reveló que, una vez informado el monto pretendido, no hubo nuevos llamados por parte del Millonario, lo que dejó las conversaciones en pausa.

Por ahora, el futuro de Villa permanece en suspenso. La Banda Roja analiza alternativas en el mercado y evalúa costos y beneficios, mientras el nombre del delantero sigue generando debate entre los hinchas. En ese escenario, la palabra de Juanfer fue la primera voz desde el vestuario que aportó calma y delimitó responsabilidades, dejando en claro que, puertas adentro, las decisiones no pasan por los futbolistas sino por quienes conducen el proyecto deportivo.