Juanfer Quintero habló del rumor que sacude a River: qué dijo sobre Sebastián Villa
El colombiano se refirió por primera vez a la posible llegada del exdelantero de Boca y dejó en claro cuál es su lugar frente a una negociación sensible.
River inició el 2026 con actividad dentro y fuera de la cancha. Mientras el equipo de Marcelo Gallardo comenzó el año con una victoria por 1-0 ante Millonarios en su primer amistoso de la temporada, el mercado de pases volvió a quedar en el centro de la escena por un nombre que generó impacto inmediato entre los hinchas: Sebastián Villa. En ese contexto, Juan Fernando Quintero fue el primer futbolista del plantel en referirse públicamente al tema y lo hizo con palabras medidas, pero contundentes.
Tras el encuentro disputado ante el conjunto colombiano, el mediocampista se presentó en la sala de conferencias y respondió las preguntas de la prensa. Una de ellas apuntó directamente al rumor que indica que River negoció con Independiente Rivadavia de Mendoza para adquirir el pase del delantero, que ya se despidió de la Lepra mendocina con la intención de continuar su carrera en otro club.
La posibilidad de que Villa, con pasado reciente en Boca, llegue a Núñez agitó el ambiente y obligó a los protagonistas a tomar postura. Quintero no esquivó la consulta y dejó en claro su vínculo personal con el futbolista. “Soy muy cercano, es un gran jugador, pero creo que tienen que hablar las personas más indicadas del tema”, expresó, marcando una línea clara entre su relación de amistad y las decisiones institucionales que debe tomar el club.
Sus palabras buscaron descomprimir una situación sensible, sin alimentar la polémica. El colombiano profundizó su postura al destacar las condiciones futbolísticas y humanas de Villa, pero sin involucrarse en el plano dirigencial. “Sé sobre la calidad que tiene y qué clase de persona es. Obviamente, lo voy a defender”, afirmó, en una frase que dejó en evidencia su respaldo personal, aunque sin asumir un rol activo en la negociación.
Lejos de quedarse allí, Juanfer volvió a poner el foco en quiénes deben resolver el futuro del delantero. “Por el lado de las negociaciones, como jugador no me incumbe eso. Cada uno tomará su rol y sus decisiones”, concluyó, cerrando el tema con un mensaje que apuntó directamente a la dirigencia y al cuerpo técnico.
En paralelo, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, aportó su versión sobre las charlas con River. Reconoció que existieron contactos formales y que desde Núñez se consultó por las condiciones económicas del pase. Sin embargo, también reveló que, una vez informado el monto pretendido, no hubo nuevos llamados por parte del Millonario, lo que dejó las conversaciones en pausa.
Por ahora, el futuro de Villa permanece en suspenso. La Banda Roja analiza alternativas en el mercado y evalúa costos y beneficios, mientras el nombre del delantero sigue generando debate entre los hinchas. En ese escenario, la palabra de Juanfer fue la primera voz desde el vestuario que aportó calma y delimitó responsabilidades, dejando en claro que, puertas adentro, las decisiones no pasan por los futbolistas sino por quienes conducen el proyecto deportivo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario