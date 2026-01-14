El futuro de Sebastián Villa suma un nuevo destino posible: ¿se va a Arabia Saudita?
El delantero colombiano analiza ofertas tras quedar descartado en Independiente Rivadavia y frustrarse su llegada a River.
La situación de Sebastián Villa continúa siendo uno de los focos de atención del mercado de pases. Con un presente marcado por la incertidumbre y varias negociaciones truncas, el delantero colombiano evalúa alternativas para definir su próximo paso profesional. Mientras descarta su continuidad en Independiente Rivadavia y asume que su deseo de jugar en River no se concretará, en las últimas horas surgió un nuevo escenario: un ofrecimiento desde Arabia Saudita.
Villa, que actualmente se encuentra en Colombia recargando energías, tiene claro que su ciclo en la Lepra mendocina está terminado, pese a que su contrato se extiende hasta diciembre. La decisión parece irreversible y responde tanto a cuestiones deportivas como a la intención del futbolista de dar un salto de jerarquía. En ese contexto, el interés no se limita al fútbol sudamericano: además de sondeos desde Brasil, ahora apareció una propuesta concreta desde Medio Oriente.
El gigante de Brasil que sondeó a Sebastián Villa
Días atrás, el atacante rechazó una oferta de Santos, que estaba dispuesto a desembolsar poco más de cinco millones de dólares para incorporarlo. El club paulista soñaba con sumarlo a un proyecto ambicioso que incluía figuras de peso como Neymar y Gabriel Barbosa, pero Villa priorizó otras opciones. Su objetivo principal era vestir la camiseta de River y ser dirigido por Marcelo Gallardo, aunque las charlas no avanzaron y quedaron descartadas por “diferencias insalvables”, según reconoció el presidente millonario, Stefano Di Carlo.
Mientras tanto, en Brasil su nombre sigue circulando con fuerza: Flamengo, reciente campeón de la Copa Libertadores y protagonista del mercado tras acordar la llegada de Lucas Paquetá por 40 millones de dólares, lo tiene en carpeta como posible refuerzo ofensivo. Sin embargo, ninguna de estas gestiones se tradujo aún en una propuesta que satisfaga todas las partes.
Desde Arabia Saudita pujan para quedarse con el colombiano
El interés desde Arabia Saudita abre un nuevo capítulo. Si bien no trascendió el nombre del club, se especula con que la oferta económica podría acercarse a los doce millones de dólares que pretende Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, para liberar al jugador. En ese aspecto, el fútbol árabe aparece como uno de los pocos mercados capaces de alcanzar esas cifras.
En declaraciones recientes a Telemedellín, Villa reconoció que atraviesa días de análisis constante. “Tenemos muchas llamadas, todo el día estamos en llamadas, así que estamos esperando la mejor decisión, la mejor oferta, buscando un proyecto”, explicó, dejando en claro que no tomará una resolución apresurada.
Más allá de lo económico, el delantero tiene objetivos deportivos claros para 2026. Busca sostener su nivel futbolístico, recuperar protagonismo y volver a meterse en la consideración de la Selección colombiana. Su gran anhelo es ganarse un lugar en la lista definitiva para el próximo Mundial, y en ese sentido es consciente de que jugar en Arabia Saudita podría alejarlo del radar del seleccionador Néstor Lorenzo, pese a la presencia de estrellas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Joao Félix en esa liga.
Con múltiples caminos posibles y decisiones de peso por delante, Sebastián Villa atraviesa un momento bisagra. El destino todavía no está definido, pero su futuro promete seguir generando ruido en un mercado que aún tiene varias páginas por escribir.
