El futuro de Sebastián Villa suma un nuevo destino posible: ¿se va a Arabia Saudita?

En declaraciones recientes a Telemedellín, Villa reconoció que atraviesa días de análisis constante. “Tenemos muchas llamadas, todo el día estamos en llamadas, así que estamos esperando la mejor decisión, la mejor oferta, buscando un proyecto”, explicó, dejando en claro que no tomará una resolución apresurada.

Más allá de lo económico, el delantero tiene objetivos deportivos claros para 2026. Busca sostener su nivel futbolístico, recuperar protagonismo y volver a meterse en la consideración de la Selección colombiana. Su gran anhelo es ganarse un lugar en la lista definitiva para el próximo Mundial, y en ese sentido es consciente de que jugar en Arabia Saudita podría alejarlo del radar del seleccionador Néstor Lorenzo, pese a la presencia de estrellas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Joao Félix en esa liga.

Con múltiples caminos posibles y decisiones de peso por delante, Sebastián Villa atraviesa un momento bisagra. El destino todavía no está definido, pero su futuro promete seguir generando ruido en un mercado que aún tiene varias páginas por escribir.