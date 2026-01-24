El Como bailó al Torino y lo empujó hacia el descenso: le ganó 6 a 0
El partido correspondió a la fecha 22 del certamen de primera división de la Serie A; los detalles que hay que saber
Como continúa estando imparable. En una temporada que ya viene siendo histórica, el exótico equipo de Cesc Fabregas sigue dando de que hablar en Europa. En esta Fecha 22 de la Serie A, goleó 6-0 al Torino, con una actuación inolvidable en el Stadio Giuseppe Sinigaglia y posicionándose en la parte alta de la tabla.
Los goles del encuentro fueron convertidos por Anastasios Douvikas, quien abrió el marcador con una definición de jugada tras asistencia de Lucas Da Cunha; luego Martin Baturina amplió la ventaja a los 16 minutos después de un pase de Valle. Ya en el complemento, Lucas Da Cunhaanotó desde el punto penal a los 59’, Douvikas volvió a aparecer a los 66’ con otro gol de campo asistido por Baturina, Nicolas Kühn marcó a los 70’ tras una habilitación de Maxence Caqueret, y finalmente Caqueret selló el resultado con un tanto de jugada a los 76 minutos.
Con este resultado, el Como atraviesa un gran momento en la temporada y se mantiene plenamente en la pelea por un lugar en la próxima Champions League. Tras 22 partidos disputados, el equipo se ubica en la quinta posición con 40 puntos, producto de 11 victorias, 7 empates y 4 derrotas.
La distancia con la zona de clasificación directa a la Champions es mínima: el cuarto, AS Roma, suma 42 unidades, por lo que el Como está a solo dos puntos de meterse entre los cuatro mejores del campeonato, con margen todavía para soñar en el tramo decisivo del torneo.
Cómo se disputa la primera división del fútbol italiano en 2025/2026
La Serie A Enilive, primera división del fútbol italiano, se disputa con un formato de grupo único compuesto por veinte equipos de todo el país. A lo largo de 38 jornadas, cada equipo se enfrenta dos veces con cada rival —una como local y otra como visitante—. El calendario se define mediante sorteo previo al inicio del campeonato. La clasificación se determina de acuerdo a los puntos obtenidos en cada partido: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota.
En cuanto al descenso, los tres últimos equipos de la tabla perderán la categoría y pasarán a disputar la Serie B.
