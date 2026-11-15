El conmovedor homenaje del Tenerife y la Selección de España a Jesús de Miguel tras su fallecimiento
Tras la muerte del delantero, el fútbol español se unió para rendirle tributo. Hubo aplausos, ofrendas florales y camisetas con su nombre en distintos estadios.
El fútbol español vivió un fin de semana atravesado por la emoción y el recuerdo de Jesús de Miguel. A casi dos semanas de la muerte del delantero del Tenerife, quien falleció el pasado 2 de noviembre, sus compañeros, rivales e integrantes de la Selección de España protagonizaron distintos homenajes para mantener viva su memoria.
Uno de los momentos más conmovedores tuvo lugar en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde el Tenerife volvió a disputar un partido oficial después de la tragedia. En la previa del encuentro frente al Ceuta, correspondiente a la fecha 14 de LaLiga Hypermotion, los futbolistas visitantes se acercaron hasta la puerta 9 para dejar una ofrenda floral en recuerdo del jugador.
Los integrantes del conjunto local también llevaron flores hasta el lugar donde ocurrió el incidente. Luego, ambos planteles compartieron un sentido minuto de silencio antes del comienzo del encuentro, en una jornada en la que el resultado quedó en un segundo plano.
El emotivo homenaje en Tenerife
A los nueve minutos de juego, el árbitro detuvo el partido para que todo el estadio pudiera recordar al futbolista. Los hinchas respondieron con un aplauso cerrado que se extendió por las tribunas y tuvo uno de sus momentos más impactantes en la Popular, donde desplegaron una enorme puesta en escena con los colores del club y una frase cargada de sentimiento: “Jesús de Miguel ‘9’ eterno blanquiazul”.
La camiseta que utilizaba el delantero se convirtió en el símbolo de una jornada marcada por su ausencia. Incluso el equipo rival tuvo un gesto que fue especialmente valorado por los presentes: cuando Jordi Escobar convirtió para el Ceuta, tanto él como sus compañeros levantaron los brazos, pidieron disculpas a los hinchas locales y señalaron al cielo.
Después del encuentro, Enric Gallego, futbolista del Tenerife, agradeció públicamente ese reconocimiento durante la conferencia de prensa.
El último tributo llegó con el pitazo final. Los jugadores de ambos equipos se reunieron en el círculo central, colocaron una camiseta con el número 9 junto a unas flores y volvieron a aplaudir en memoria de De Miguel.
El homenaje de la Selección de España
El recuerdo del delantero también llegó al plano internacional. Antes del partido entre España e Inglaterra por la UEFA Nations League, el estadio Metropolitano fue escenario de otro emotivo reconocimiento.
En la previa del encuentro, varios futbolistas del equipo dirigido por Luis de la Fuente saltaron al campo de juego con camisetas de los distintos clubes por los que había pasado Jesús de Miguel. Pau Cubarsí, Álex Baena, Marc Cucurella, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino, Lamine Yamal y Unai Simón fueron los encargados de llevar las casacas durante la fotografía oficial.
El gesto se sumó al homenaje que el seleccionado había realizado durante su último entrenamiento de preparación. En aquella oportunidad, los jugadores compartieron un minuto de silencio y colocaron al borde del campo una camiseta de España con el nombre del delantero.
De esta manera, distintos protagonistas del fútbol español se unieron para recordar a Jesús de Miguel. Desde sus compañeros y los hinchas del Tenerife hasta los jugadores de la selección nacional, todos encontraron una manera de rendirle tributo a un futbolista cuya partida dejó una profunda tristeza en el deporte español.
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