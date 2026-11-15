El conmovedor homenaje del Tenerife y la Selección de España a Jesús de Miguel tras su fallecimiento

Después del encuentro, Enric Gallego, futbolista del Tenerife, agradeció públicamente ese reconocimiento durante la conferencia de prensa.

El último tributo llegó con el pitazo final. Los jugadores de ambos equipos se reunieron en el círculo central, colocaron una camiseta con el número 9 junto a unas flores y volvieron a aplaudir en memoria de De Miguel.

El homenaje de la Selección de España

El recuerdo del delantero también llegó al plano internacional. Antes del partido entre España e Inglaterra por la UEFA Nations League, el estadio Metropolitano fue escenario de otro emotivo reconocimiento.

En la previa del encuentro, varios futbolistas del equipo dirigido por Luis de la Fuente saltaron al campo de juego con camisetas de los distintos clubes por los que había pasado Jesús de Miguel. Pau Cubarsí, Álex Baena, Marc Cucurella, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino, Lamine Yamal y Unai Simón fueron los encargados de llevar las casacas durante la fotografía oficial.

El gesto se sumó al homenaje que el seleccionado había realizado durante su último entrenamiento de preparación. En aquella oportunidad, los jugadores compartieron un minuto de silencio y colocaron al borde del campo una camiseta de España con el nombre del delantero.

De esta manera, distintos protagonistas del fútbol español se unieron para recordar a Jesús de Miguel. Desde sus compañeros y los hinchas del Tenerife hasta los jugadores de la selección nacional, todos encontraron una manera de rendirle tributo a un futbolista cuya partida dejó una profunda tristeza en el deporte español.