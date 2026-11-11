Revelaron que un famoso futbolista donó 10 mil euros para la familia de Jesús de Miguel

Sobre el futbolista que realizó el aporte más importante, Sol fue contundente: “Hay causas que te tocan más que otras y hay que alabar a todos por igual. Yo sé quien es el donante anónimo con nombre y apellidos, es una persona muy importante del fútbol, un futbolista muy famoso que está en activo pero no quiero decir su nombre porque él prefiere seguir en el anonimato, no quiere que hable su nombre sino su gesto y eso me parece espectacular”.

El Tenerife también ayudará a la hija de Jesús de Miguel

La campaña solidaria se suma al compromiso asumido por el CD Tenerife, que anunció que se hará cargo de los gastos de Carla, la hija pequeña del delantero, hasta que cumpla 18 años. Entre los futbolistas que ya colaboraron con la familia aparecen Álvaro Morata, Álex Baena, Marc Bartra, Carles Aleñá y Pedro Porro, entre otros.

De esta manera, el fútbol español continúa organizándose para acompañar a los seres queridos de Jesús de Miguel, cuya muerte provocó una profunda conmoción y múltiples homenajes en distintos estadios.