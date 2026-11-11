Revelaron que un famoso futbolista donó 10 mil euros para la familia de Jesús de Miguel
La campaña solidaria impulsada por Fran Sol ya superó los 211.000 euros para ayudar a los seres queridos del jugador del Tenerife.
La solidaridad del mundo del fútbol con la familia de Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife que murió a los 30 años después de un choque durante un partido, continúa creciendo. La colecta organizada para acompañar económicamente a sus seres queridos ya superó los 211.000 euros y recibió aportes de numerosas figuras del deporte.
Sin embargo, una de las donaciones más importantes llamó especialmente la atención: un futbolista de enorme reconocimiento internacional, que actualmente continúa en actividad, aportó alrededor de 10.000 euros y pidió expresamente que su nombre no fuera revelado.
La información fue confirmada por Fran Sol, también futbolista y responsable de impulsar la iniciativa, durante una entrevista con el canal Fanplay de Primera. El organizador explicó que conoce la identidad del donante, pero decidió respetar su voluntad de permanecer en el anonimato.
La donación anónima de un futbolista que sorprendió a todos
Fran Sol contó que la idea de organizar la campaña surgió a partir del impacto que le provocó la muerte de Jesús de Miguel y las muestras de cariño que comenzaron a aparecer desde distintos sectores del fútbol. “Tengo muchos amigos en común, muchos compañeros que también han compartido vestuario con él. Fue algo espontáneo, para protegerme un poco del dolor. Me dolió, me afectó mucho y pensé cómo todos estos gestos de cariño que estaba teniendo la gente se podía transformar en algo que se pudiera tocar”, explicó.
También destacó que la iniciativa busca valorar cada colaboración, independientemente de su monto: “Estoy siguiendo la recaudación a cada instante, hay personalidades muy importantes que han puesto dinero pero también hay que darle valor a aquellos que ponen 5, 10, 15, 20 euros porque cada uno pone lo que puede, nadie es más ni menos por poner más o menos”, señaló.
Sobre el futbolista que realizó el aporte más importante, Sol fue contundente: “Hay causas que te tocan más que otras y hay que alabar a todos por igual. Yo sé quien es el donante anónimo con nombre y apellidos, es una persona muy importante del fútbol, un futbolista muy famoso que está en activo pero no quiero decir su nombre porque él prefiere seguir en el anonimato, no quiere que hable su nombre sino su gesto y eso me parece espectacular”.
El Tenerife también ayudará a la hija de Jesús de Miguel
La campaña solidaria se suma al compromiso asumido por el CD Tenerife, que anunció que se hará cargo de los gastos de Carla, la hija pequeña del delantero, hasta que cumpla 18 años. Entre los futbolistas que ya colaboraron con la familia aparecen Álvaro Morata, Álex Baena, Marc Bartra, Carles Aleñá y Pedro Porro, entre otros.
De esta manera, el fútbol español continúa organizándose para acompañar a los seres queridos de Jesús de Miguel, cuya muerte provocó una profunda conmoción y múltiples homenajes en distintos estadios.
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