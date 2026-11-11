El emotivo anuncio del Tenerife tras la muerte de Jesús de Miguel: qué harán por su hija

En el acto también participó Enric Gallego, capitán del equipo, quien no pudo contener la emoción al recordar a su compañero. El futbolista les transmitió un mensaje de apoyo a los familiares: “No estáis solos. Aquí tenéis una familia”.

Cómo fue el accidente que terminó con la vida del delantero

Jesús de Miguel murió el 3 de noviembre, un día después de sufrir un fuerte impacto con el arquero Jesús Owono durante el encuentro entre Tenerife y Andorra. El atacante fue trasladado de urgencia a un hospital, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

El delantero había llegado al Tenerife en 2025 y fue una de las piezas importantes en el regreso del equipo a la Segunda División española. Su fallecimiento provocó numerosas expresiones de dolor y homenajes de distintas instituciones deportivas.