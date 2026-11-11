El emotivo anuncio del Tenerife tras la muerte de Jesús de Miguel: qué harán por su hija
El club español asumió el compromiso de apadrinar a Carla, de apenas un año, tras la muerte del delantero durante un partido.
La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife que falleció el 3 de noviembre a los 30 años después de un choque con un arquero rival, sigue generando conmoción en el fútbol español. En medio del dolor, la institución tuvo un gesto especial con su familia: se comprometió a acompañar económicamente a Carla, la hija del futbolista, hasta que alcance la mayoría de edad.
El anuncio estuvo a cargo de Rayco García, máximo accionista del club, durante el homenaje que se realizó el sábado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Frente a familiares, compañeros e hinchas, el dirigente aseguró que la pequeña contará con el respaldo de la institución durante su crecimiento.
“Dentro de lo malo, también os digo que estéis tranquilos. Carla, la hija de nuestro Demi, jamás va a estar sola. Nos vamos a ocupar de que cuando sea grande sepa quién es su padre y se sienta orgullosa de que defendió los colores del Tenerife”, expresó.
Además, García explicó que el compromiso no será solamente simbólico, sino que tendrá un respaldo económico concreto: “Entre todos vamos a apadrinar a esa niña hasta que cumpla los 18 años de edad. No vamos a permitir que le falte nada y que pueda mirar hacia la isla con una sonrisa”.
El Tenerife prometió cuidar a la familia de Jesús de Miguel
La iniciativa también recibió el respaldo del director ejecutivo de la institución, Antonio Manuel Porro Granados, quien confirmó la intención de brindar toda la ayuda posible a los seres queridos del delantero. Durante el homenaje, García había resumido el objetivo del club con una frase: “Lo mejor que podemos hacer por nuestro Demi es cuidar a su familia y su legado”.
En el acto también participó Enric Gallego, capitán del equipo, quien no pudo contener la emoción al recordar a su compañero. El futbolista les transmitió un mensaje de apoyo a los familiares: “No estáis solos. Aquí tenéis una familia”.
Cómo fue el accidente que terminó con la vida del delantero
Jesús de Miguel murió el 3 de noviembre, un día después de sufrir un fuerte impacto con el arquero Jesús Owono durante el encuentro entre Tenerife y Andorra. El atacante fue trasladado de urgencia a un hospital, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.
El delantero había llegado al Tenerife en 2025 y fue una de las piezas importantes en el regreso del equipo a la Segunda División española. Su fallecimiento provocó numerosas expresiones de dolor y homenajes de distintas instituciones deportivas.
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