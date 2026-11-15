Fútbol libre por el celular: cómo ver EN VIVO España vs. Inglaterra por la Nations League
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League.
España e Inglaterra chocan este domingo, desde las 16:45 (hora argentina), en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, en el marco de la sexta y última fecha del Grupo A3 de la UEFA Nations League. El encuentro será televisado por ESPN y Disney+ Premium, plataforma de streaming que posee los derechos televisivos de la competencia europea.
La selección dirigida por Luis de la Fuente, que ya aseguró el boleto para los cuartos de final, atraviesa un gran momento y llega con puntaje ideal. En su última presentación derrotó 2-0 a República Checa, en condición de visitante, y alcanzó las cinco victorias consecutivas en el grupo, por lo que suma 15 puntos, tres más que su próximo rival.
Por su parte, Inglaterra, bajo la conducción de Thomas Tuchel, viene de vencer por 2-1 a Croacia en Wembley. Morgan Rogers abrió el marcador y Harry Kane, de penal, convirtió el tanto decisivo para encarrilar la victoria. Con este triunfo, los "Tres Leones" suman 12 unidades, aseguraron su clasificación a los cuartos de final y necesitan ganar en Madrid para igualar a España y pelear por el primer puesto de la zona.
Formaciones de España vs. Inglaterra por la Nations League
-
España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.
Inglaterra: Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold, Jarell Quansah, Dan Burn, Lewis Hall; Elliot Anderson, Declan Rice; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
Cómo ver en vivo España vs. Inglaterra
La televisación del encuentro estará a cargo de ESPN y Disney+, plataforma de streaming que posee los derechos para transmitir la Liga de Naciones de la UEFA.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario