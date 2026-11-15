Fútbol libre por el celular: cómo ver EN VIVO España vs. Inglaterra por la Nations League

Por su parte, Inglaterra, bajo la conducción de Thomas Tuchel, viene de vencer por 2-1 a Croacia en Wembley. Morgan Rogers abrió el marcador y Harry Kane, de penal, convirtió el tanto decisivo para encarrilar la victoria. Con este triunfo, los "Tres Leones" suman 12 unidades, aseguraron su clasificación a los cuartos de final y necesitan ganar en Madrid para igualar a España y pelear por el primer puesto de la zona.