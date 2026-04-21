El cruce en vivo entre Morena Beltrán y Lucas Blondel que dejó el empate entre Huracán y Tigre

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En otro tramo de la entrevista, el ex Boca opinó sobre el reciente Superclásico, destacando el triunfo de su antiguo equipo en el Monumental: “Justo estábamos entrenando a la hora del partido, pero íbamos averiguando qué era lo que pasado. Contento. Merecido porque es una victoria que Boca buscaba hace mucho en la cancha de River. Que se haya dado de esa forma, con el gol de Lea, lo tiene merecido, él y todos los chicos”.

Por último, también dejó abierta la puerta a un posible cruce ante el Xeneize en los octavos de final, una posibilidad que lo entusiasma: “Es una cancha hermosa que siempre da ganas de jugar. Me ha tocado ir como rival y lo que se vive ahí es increíble. Sea de local o de visitante, siempre es para disfrutar“.

El empate dejó sensaciones encontradas en lo deportivo, pero regaló una escena distinta fuera de la cancha, donde el fútbol se mezcló con el humor y la complicidad en vivo.