El cruce en vivo entre Morena Beltrán y Lucas Blondel que dejó el empate entre Huracán y Tigre
El defensor fue entrevistado por su pareja tras el partido y protagonizaron un intercambio distendido que rápidamente se volvió viral.
El empate 1 a 1 entre Huracán y Tigre por el Torneo Apertura 2026 dejó tela para cortar, pero uno de los momentos más comentados no estuvo directamente ligado a lo que ocurrió dentro del campo de juego, sino a lo que pasó después. En plena entrevista post partido, Lucas Blondel y Morena Beltrán protagonizaron un cruce tan espontáneo como divertido que captó la atención de todos.
El futbolista, que viene sumando minutos en su nueva etapa, fue abordado en vivo en el programa donde trabaja su pareja. Lejos de evitar la situación, ambos se prestaron al juego y dejaron un intercambio que mezcló análisis táctico con complicidad. La periodista abrió con una consulta específica sobre su posición en la cancha y el planteo del equipo: “Hoy volviste a jugar de lateral, venías jugando de volante. Con Carrizo jugando de cinco y de líbero a la vez, ¿qué buscaron en el partido?“.
La reacción de Blondel no tardó en llegar y, entre risas, lanzó una chicana que marcó el tono del momento: “Siempre las complicadas, ¿no? La tacticista“. La respuesta generó una devolución inmediata de Beltrán, que redobló la apuesta con humor: “No sé hacer otras”. El ida y vuelta, lejos de tensarse, se transformó en uno de los momentos más descontracturados de la jornada.
Luego de ese intercambio, el defensor se metió de lleno en el análisis del partido. Explicó que la idea del equipo fue aprovechar la posesión para reorganizarse en un esquema más ofensivo: “La idea con Carrizo era que cuando tengamos la pelota formar el 3-1 y subir mucho a los laterales para generar profundidad. Croe que lo hicimos bastente bien. Por ahí nos faltó la puntada final, pero fuimos superiores durante todo el partido”.
Más allá del análisis puntual, Blondel también se refirió a su relación con Beltrán cuando se trata de discutir sobre fútbol, dejando en claro que el respeto y la admiración están presentes: “Pelearnos nunca. Sí considero que ella entiende mucho más. Por ahí las discusiones son porque yo defiendo más que hay que sentir dentro de la cancha, porque no es lo mismo lo que uno ve en la pantalla. Uno hace un poco lo que siente. Sí estoy de acuerdo en las cosas que dice. Ve muy bien el fútbol, claramente mucho mejor que yo”.
En otro tramo de la entrevista, el ex Boca opinó sobre el reciente Superclásico, destacando el triunfo de su antiguo equipo en el Monumental: “Justo estábamos entrenando a la hora del partido, pero íbamos averiguando qué era lo que pasado. Contento. Merecido porque es una victoria que Boca buscaba hace mucho en la cancha de River. Que se haya dado de esa forma, con el gol de Lea, lo tiene merecido, él y todos los chicos”.
Por último, también dejó abierta la puerta a un posible cruce ante el Xeneize en los octavos de final, una posibilidad que lo entusiasma: “Es una cancha hermosa que siempre da ganas de jugar. Me ha tocado ir como rival y lo que se vive ahí es increíble. Sea de local o de visitante, siempre es para disfrutar“.
El empate dejó sensaciones encontradas en lo deportivo, pero regaló una escena distinta fuera de la cancha, donde el fútbol se mezcló con el humor y la complicidad en vivo.
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