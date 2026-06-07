Gabriel Rojas se va de Racing a Cruzeiro: la millonaria cifra en la que lo venden
El lateral izquierdo deja de jugar en Racing después de 3 años y medio, donde consiguió dos títulos internacionales y fue una pieza fundamental del equipo.
Gabriel Rojas tiene todo encaminado para convertirse en refuerzo de Cruzeiro y cerrar así su ciclo en Racing. El lateral izquierdo, una de las piezas más importantes de la Academia en las últimas temporadas, continuará su carrera en el fútbol brasileño tras alcanzar un acuerdo con el club de Belo Horizonte. Las negociaciones entre ambas instituciones avanzaron de manera positiva y el futbolista ya acordó un contrato por tres temporadas y media, que lo vinculará con la entidad brasileña hasta fines de 2029.
El único aspecto pendiente está relacionado con la estructura definitiva de la operación. Racing pretende recibir alrededor de 7 millones de dólares y conservar un porcentaje de la ficha del jugador para obtener un beneficio económico en caso de una futura transferencia.
Desde Cruzeiro, en cambio, buscan quedarse con el 100% de los derechos económicos del defensor. A pesar de esta diferencia, las partes mantienen el optimismo y consideran que el acuerdo definitivo se alcanzará en los próximos días. Por ese motivo, el traspaso no corre riesgos y en Brasil ya esperan la llegada del futbolista para incorporarse a los entrenamientos. Incluso, se prevé que interrumpa sus vacaciones para viajar a Belo Horizonte y sumarse cuanto antes a su nuevo equipo.
Los números y títulos de Gabriel Rojas en Racing
Rojas llegó a Racing y rápidamente se consolidó como una de las figuras del equipo. Durante su paso por Avellaneda disputó 141 partidos oficiales, convirtió cinco goles y entregó 23 asistencias. Además de su aporte ofensivo, el lateral registró 19 tarjetas amarillas y una expulsión a lo largo de su ciclo en la institución.
Su etapa en la Academia también estuvo marcada por los logros deportivos. Fue parte del plantel que conquistó la Copa Sudamericana 2024 y posteriormente la Recopa Conmebol 2025, dos títulos internacionales que quedaron entre los hitos más importantes de su carrera.
Con su inminente desembarco en Cruzeiro, el equipo de Avellaneda perderá a uno de los futbolistas más regulares de los últimos años, mientras que el conjunto brasileño incorporará experiencia y jerarquía para reforzar el sector izquierdo de la defensa.
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