Gabriel Rojas se va de Racing a Cruzeiro: la millonaria cifra en la que lo venden

Su etapa en la Academia también estuvo marcada por los logros deportivos. Fue parte del plantel que conquistó la Copa Sudamericana 2024 y posteriormente la Recopa Conmebol 2025, dos títulos internacionales que quedaron entre los hitos más importantes de su carrera.

Con su inminente desembarco en Cruzeiro, el equipo de Avellaneda perderá a uno de los futbolistas más regulares de los últimos años, mientras que el conjunto brasileño incorporará experiencia y jerarquía para reforzar el sector izquierdo de la defensa.