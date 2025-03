El curioso posteo de Jeremías Ledesma en redes que luego terminó borrando

image.png

"Conan" Ledesma llegó al Millonario a principios de 2024 en un traspaso de aproximadamente 3.500.000 dólares desde el conjunto español, pero desde entonces solo disputó cuatro partidos, el último en octubre de ese año ante Defensa y Justicia. La incertidumbre sobre su rol en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo avivó los rumores tras su publicación.

Más tarde, en diálogo con TyC Sports, el guardameta aclaró que la historia no tenía ninguna intención oculta y que la eliminó debido a las conjeturas que se estaban haciendo en redes sociales. Además, aseguró que todavía no tiene certezas sobre quién ocupará el arco en el próximo partido y que su futuro en el club no está en duda.

Por el momento, la incógnita sigue abierta y la última palabra la tendrá el "Muñeco", quien definirá si el exRosario Central tiene la oportunidad de sumar minutos o si, una vez más, deberá esperar su chance desde el banco, teniendo en cuenta la cantidad de partidos que se vienen por delante, entre Copa Libertadores, Torneo Apertura y Mundial de Clubes.