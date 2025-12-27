El delantero que Carlos Tevez busca para reforzar el ataque de Talleres: de quién se trata
El argentino de 28 años podría dejar de jugar en Independiente del Valle para ser refuerzo de Talleres.
Carlos Tevez está trabajando de lleno en el armado del plantel para que Talleres vaya detrás de los objetivos para que, en 2026, los hinchas puedan tener un año con un caos menor al que vivieron durante toda esta temporada, en la que coquetearon y vieron muy de cerca el descenso a la Primera Nacional.
Según trascendió desde Ecuador, Tevez estaría interesado en Claudio Spinelli, tasado en 3 millones de dólares. El delantero de 28 años anotó 28 goles, incluídos un par a River, y brindó 2 asistencias en 51 partidos durante la última temporada de Independiente del Valle. No será fácil incorporarlo, eso es claro.
Spinelli surgió de Tigre y pasó por San Martín de San Juan antes de emigrar a Italia, para jugar en Cotrone. Posteriormente rompió redes en Argentinos y Gimnasia, hasta volver al exterior y jugar en FC Koper y Oleksandriya. El hoy delantero de Independiente del Valle también pasó por Lanús, Deportivo Maldonado, Bnei Sakhnin y Defensor Sporting, para ahora estar en el radar de Talleres.
Durante la temporada, Spinelli anotó 28 goles en 51 partidos, donde tres de ellos fueron en la Copa Libertadores a River(dos en Ecuador y uno en Buenos Aires). Y ahora, tras un buen desempeño, dejaría al Matagigantes por no menos de 3 millones de dólares, según reportaron desde BOLAVIP Ecuador.
A pesar de que tiene contrato hasta diciembre de 2027 y que los directivos desean retenerlo, no le pondrán trabas ante la oferta de dinero, a la que consideran muy importante. Cabe destacar que también apareció en el radar de Atlético Mineiro, Botafogo, Estudiantes de La Plata y Club América, pero la T está muy cerca de llevárselo.
La carrera de Claudio Spinelli
- Tigre (2017-2018)
- San Martín de San Juan (2017-2018)
- Genoa (2018-2022)
- Crotone (2018)
- Argentinos Juniors (2019)
- Gimnasia y Esgrima de La Plata (2019-2020)
- FC Koper (2020-2021)
- FC Oleksandria (2021-2022)
- Lanús (2022)
- Deportivo Maldonado (2023)
- Bnei Sakhnin FC (2024)
- Defensor Sporting (2024)
- Independiente del Valle (2025-actualidad)
