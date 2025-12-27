El delantero que Carlos Tevez busca para reforzar el ataque de Talleres: de quién se trata

Durante la temporada, Spinelli anotó 28 goles en 51 partidos, donde tres de ellos fueron en la Copa Libertadores a River(dos en Ecuador y uno en Buenos Aires). Y ahora, tras un buen desempeño, dejaría al Matagigantes por no menos de 3 millones de dólares, según reportaron desde BOLAVIP Ecuador.

A pesar de que tiene contrato hasta diciembre de 2027 y que los directivos desean retenerlo, no le pondrán trabas ante la oferta de dinero, a la que consideran muy importante. Cabe destacar que también apareció en el radar de Atlético Mineiro, Botafogo, Estudiantes de La Plata y Club América, pero la T está muy cerca de llevárselo.

La carrera de Claudio Spinelli