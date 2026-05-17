"No le di nada": Mirtha Legrand incomodó a Horacio Pagani
Dueña de una lengua picante, Mirtha Legrand no dejó pasar un comentario del periodista sobre un gesto que no tuvo con El Polaco. Conocé todos los detalles.
Las noches de la televisión argentina siempre tienen ese condimento único donde las anécdotas del pasado salen a la luz, muchas veces acompañadas de una pizca de picardía. Esto mismo ocurrió en la última emisión de "La noche de Mirtha", cuando la icónica conductora, fiel a su estilo directo y sin vueltas, no dejó pasar la oportunidad de indagar sobre un viejo asunto que involucraba al periodista deportivo Horacio Pagani y al cantante de cumbia El Polaco.
La mesa se prestó para la confesión cuando salió a la luz que el artista musical se había presentado en la fiesta de casamiento del periodista sin cobrarle ni un solo peso por el espectáculo. Una revelación que despertó la inmediata curiosidad de la Chiqui ante la llamativa falta de retribución económica.
Lejos de tomárselo a mal o guardar algún tipo de rencor por el trabajo no remunerado, El Polaco recordó con muchísimo cariño y nostalgia aquella velada que dio inicio a la relación entre ambos. “Yo recién arrancaba y me acuerdo que Horacio se acercó, se sentó con nosotros y esa noche fue el día que nos conocimos. La humildad de él es espectacular y no me olvido”, rememoró el cantante, destacando el gesto humano del periodista por encima de cualquier transacción monetaria.
Sin embargo, a Mirtha no le cerró del todo la actitud del panelista y decidió arrinconarlo con una de sus típicas preguntas al hueso. “¿Y vos no le diste nada a cambio por el gesto?”, quiso saber la conductora. Pagani, que se tomó un breve instante para procesar el interrogante frente a las cámaras, no tuvo más remedio que admitir la verdad de la situación y respondió con total honestidad: “No le di nada”.
Más allá de las risas y las chicanas por el show gratuito, el clima de la mesa también dio espacio para la emoción y los recuerdos íntimos. El cantante aprovechó el living del programa para homenajear a sus seres queridos y repasar los valores que le transmitieron desde la infancia, mucho antes de alcanzar la fama popular.
El Polaco se mostró muy orgulloso del camino que tomaron los suyos y de la herencia trabajadora de su hogar. “Mi papá hacía aberturas, era un gran tipo, un fenómeno, y él me enseñó a tener herramientas en la vida para acercarme a lo que quería ser. Uno de mis hermanos siguió con ese negocio y mi hermana siguió una carrera y es contadora”, aseguró el artista conmovido, cerrando una velada que tuvo desde reclamos por deudas del pasado hasta un profundo respeto por los orígenes familiares.
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