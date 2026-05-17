"No le di nada": Mirtha Legrand incomodó a Horacio Pagani

Más allá de las risas y las chicanas por el show gratuito, el clima de la mesa también dio espacio para la emoción y los recuerdos íntimos. El cantante aprovechó el living del programa para homenajear a sus seres queridos y repasar los valores que le transmitieron desde la infancia, mucho antes de alcanzar la fama popular.

El Polaco se mostró muy orgulloso del camino que tomaron los suyos y de la herencia trabajadora de su hogar. “Mi papá hacía aberturas, era un gran tipo, un fenómeno, y él me enseñó a tener herramientas en la vida para acercarme a lo que quería ser. Uno de mis hermanos siguió con ese negocio y mi hermana siguió una carrera y es contadora”, aseguró el artista conmovido, cerrando una velada que tuvo desde reclamos por deudas del pasado hasta un profundo respeto por los orígenes familiares.