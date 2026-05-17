Uno por uno, cómo están los lesionados de la Selección Argentina a un mes del debut en el Mundial 2026

Los lesionados en la defensa de la Selección Argentina

Cristian "Cuti" Romero: El central del Tottenham evoluciona favorablemente de su lesión. Aunque su panorama es sumamente optimista para la gran cita, el cuerpo médico prefiere la cautela: está en duda su participación en los amistosos previos del 6 y 9 de junio , pero su presencia está garantizada para el debut del 16 de junio.

El central del Tottenham evoluciona favorablemente de su lesión. Aunque su panorama es sumamente optimista para la gran cita, el cuerpo médico prefiere la cautela: , pero su presencia está garantizada para el debut del 16 de junio. Nahuel Molina: El lateral derecho todavía se encuentra en pleno proceso de rehabilitación y le restan dos semanas para poder exigirse al 100%. Recibirá el alta médica justo para el primer amistoso (6 de junio), aunque Scaloni evalúa no arriesgarlo en ese compromiso. Al Mundial llega en óptimas condiciones.

El lateral derecho todavía se encuentra en pleno proceso de rehabilitación y le restan dos semanas para poder exigirse al 100%. Recibirá el alta médica justo para el primer amistoso (6 de junio), aunque Scaloni evalúa no arriesgarlo en ese compromiso. Al Mundial llega en óptimas condiciones. Gonzalo Montiel: Es uno de los casos más recientes. Tras sufrir un desgarro en el cuádriceps, "Cachete" comenzó una cuenta regresiva de 21 días para obtener el alta médica. Al igual que Molina, quedará marginado de los amistosos preparatorios de principios de junio, apuntando todos los cañones directamente al estreno mundialista.

Buenas noticias en el ataque

Nicolás González: El delantero transita la última etapa de su recuperación muscular. Durante esta semana se someterá a estudios de control en Madrid y, de no mediar imprevistos, recibirá la autorización para entrenarse a la par del grupo. Es un hecho que llega sin problemas a la Copa del Mundo.

El único descartado y el rompecabezas de Lionel Scaloni

La acumulación de problemas físicos en el fondo ha transformado la confección de la lista de convocados en un verdadero dilema táctico. Por el momento, el único futbolista que se quedó oficialmente sin chances mundialistas es Juan Foyth, quien hace varias semanas sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles.

Ante esta coyuntura, la defensa es la posición más comprometida del plantel. Scaloni y sus colaboradores debaten activamente si incluir 8 o 9 defensores en la nómina definitiva. La decisión final dependerá exclusivamente de cómo respondan los cuerpos de Romero, Molina y Montiel en los próximos quince días, un factor clave para determinar si el entrenador se ve obligado a sumar un nombre de emergencia para blindar la zaga central.

Uno por uno, los futbolistas de la Selección Argentina que integran la prelista para el Mundial 2026