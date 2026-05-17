Uno por uno, cómo están los lesionados de la Selección Argentina a un mes del debut en el Mundial 2026
Se encendieron las alarmas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni por asl diferentes lesiones que atraviesan futbolistas que parecen dentro de la nómina final.
A solo un mes del debut en el Mundial 2026, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni sigue minuto a minuto la evolución de varios pilares de la Selección Argentina, con varios jugadores que sufrieron lesiones en los últimos días y que encendieron las alarmas.
La enfermería del conjunto nacional está sumamente concurrida, especialmente en una zona crítica: la línea defensiva. Con el debut mundialista fijado para el 16 de junio, el búnker albiceleste enciende velas por la recuperación de sus soldados.
Los lesionados en la defensa de la Selección Argentina
- Cristian "Cuti" Romero: El central del Tottenham evoluciona favorablemente de su lesión. Aunque su panorama es sumamente optimista para la gran cita, el cuerpo médico prefiere la cautela: está en duda su participación en los amistosos previos del 6 y 9 de junio, pero su presencia está garantizada para el debut del 16 de junio.
- Nahuel Molina: El lateral derecho todavía se encuentra en pleno proceso de rehabilitación y le restan dos semanas para poder exigirse al 100%. Recibirá el alta médica justo para el primer amistoso (6 de junio), aunque Scaloni evalúa no arriesgarlo en ese compromiso. Al Mundial llega en óptimas condiciones.
- Gonzalo Montiel: Es uno de los casos más recientes. Tras sufrir un desgarro en el cuádriceps, "Cachete" comenzó una cuenta regresiva de 21 días para obtener el alta médica. Al igual que Molina, quedará marginado de los amistosos preparatorios de principios de junio, apuntando todos los cañones directamente al estreno mundialista.
Buenas noticias en el ataque
- Nicolás González: El delantero transita la última etapa de su recuperación muscular. Durante esta semana se someterá a estudios de control en Madrid y, de no mediar imprevistos, recibirá la autorización para entrenarse a la par del grupo. Es un hecho que llega sin problemas a la Copa del Mundo.
El único descartado y el rompecabezas de Lionel Scaloni
La acumulación de problemas físicos en el fondo ha transformado la confección de la lista de convocados en un verdadero dilema táctico. Por el momento, el único futbolista que se quedó oficialmente sin chances mundialistas es Juan Foyth, quien hace varias semanas sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles.
Ante esta coyuntura, la defensa es la posición más comprometida del plantel. Scaloni y sus colaboradores debaten activamente si incluir 8 o 9 defensores en la nómina definitiva. La decisión final dependerá exclusivamente de cómo respondan los cuerpos de Romero, Molina y Montiel en los próximos quince días, un factor clave para determinar si el entrenador se ve obligado a sumar un nombre de emergencia para blindar la zaga central.
Uno por uno, los futbolistas de la Selección Argentina que integran la prelista para el Mundial 2026
- EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES - Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN - River Plate
- AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
- GONZALO MONTIEL - River Plate
- NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
- MARCOS SENESI - Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA - River Plate
- LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
- ZAID ROMERO - Getafe CF
- FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA - River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS - Racing Club
- MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
- ANÍBAL MORENO - River Plate
- MILTON DELGADO - Boca Juniors
- ALAN VARELA - FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
- GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
- VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
- LIONEL MESSI - Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
- THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
- GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ - AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio
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