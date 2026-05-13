Talleres le puso fin al ciclo de Carlos Tévez tras el duro golpe en el clásico cordobés
La derrota frente a Belgrano en los octavos de final del Torneo Apertura precipitó la salida del Apache, que dejó de ser el entrenador de la T luego de menos de un año en el cargo.
La eliminación en el clásico frente a Belgrano terminó marcando el cierre del ciclo de Carlos Tévez como entrenador de Talleres de Córdoba. Después de la caída en los octavos de final del Torneo Apertura 2026, la dirigencia decidió ponerle punto final a la etapa del Apache al frente del equipo, una noticia que fue oficializada este miércoles a través de un comunicado publicado por la institución.
“Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución”, expresó el club cordobés en el mensaje difundido en redes sociales. Además, la dirigencia destacó que el ex delantero “logró el objetivo planteado” dentro de un contexto complicado desde lo deportivo.
Tévez había asumido el desafío de conducir a Talleres a mediados de 2025, luego de la sorpresiva salida de Diego Cocca antes del inicio del campeonato. En aquel momento, el equipo atravesaba un panorama delicado y peleaba por escapar de los últimos puestos. Con una serie de resultados positivos sobre el cierre del torneo, logró acomodar la situación y hasta consiguió clasificarse a la fase final del campeonato.
Durante esta temporada, la T mostró cierta regularidad en la fase inicial del Apertura y finalizó en los primeros puestos de la Zona A. De hecho, el equipo cerró la etapa regular con siete triunfos, cinco empates y apenas cuatro derrotas, números que le permitieron mantenerse en puestos de clasificación internacional dentro de la Tabla Anual.
Sin embargo, el golpe sufrido en el clásico cordobés terminó siendo demasiado fuerte. La derrota como local frente al Pirata generó un fuerte impacto interno, no solo por tratarse del rival histórico, sino también porque avanzó posteriormente a las semifinales del torneo tras eliminar a Unión. Ese contexto profundizó el malestar entre los hinchas y aceleró una decisión que ya venía analizándose puertas adentro.
Ahora, la dirigencia encabezada por Andrés Fassi deberá actuar rápidamente para encontrar un nuevo entrenador. Talleres no solo tendrá por delante el Torneo Clausura, sino que además deberá afrontar los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Atlético Tucumán, compromiso para el cual seguramente contará con un cuerpo técnico interino mientras se define al sucesor definitivo.
La salida de Tévez llamó especialmente la atención porque en reiteradas oportunidades el entrenador había manifestado sentirse cómodo viviendo en Córdoba. En las últimas semanas incluso había compartido públicamente distintas experiencias personales vinculadas a la ciudad y al estilo de vida local. “Lo que me gusta de Córdoba es que viven la vida, el día a día. El otro día íbamos caminando con Vane, como a las 10 de la noche por donde vivimos, y pasábamos por las casas y se escuchaba música acá, asado, humo, que esto, que lo otro. Decía qué locura esto, ¿no? Esto en Buenos Aires no lo podés hacer", había contado recientemente.
Sin embargo, el fútbol volvió a demostrar que los resultados suelen marcar el destino de cualquier proyecto. Más allá de algunos momentos positivos y de haber estabilizado al equipo en una etapa compleja, la eliminación ante Belgrano terminó sellando el final de la experiencia del Apache en Talleres.
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