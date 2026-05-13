Talleres le puso fin al ciclo de Carlos Tévez tras el duro golpe en el clásico cordobés

Sin embargo, el golpe sufrido en el clásico cordobés terminó siendo demasiado fuerte. La derrota como local frente al Pirata generó un fuerte impacto interno, no solo por tratarse del rival histórico, sino también porque avanzó posteriormente a las semifinales del torneo tras eliminar a Unión. Ese contexto profundizó el malestar entre los hinchas y aceleró una decisión que ya venía analizándose puertas adentro.

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Ahora, la dirigencia encabezada por Andrés Fassi deberá actuar rápidamente para encontrar un nuevo entrenador. Talleres no solo tendrá por delante el Torneo Clausura, sino que además deberá afrontar los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Atlético Tucumán, compromiso para el cual seguramente contará con un cuerpo técnico interino mientras se define al sucesor definitivo.

La salida de Tévez llamó especialmente la atención porque en reiteradas oportunidades el entrenador había manifestado sentirse cómodo viviendo en Córdoba. En las últimas semanas incluso había compartido públicamente distintas experiencias personales vinculadas a la ciudad y al estilo de vida local. “Lo que me gusta de Córdoba es que viven la vida, el día a día. El otro día íbamos caminando con Vane, como a las 10 de la noche por donde vivimos, y pasábamos por las casas y se escuchaba música acá, asado, humo, que esto, que lo otro. Decía qué locura esto, ¿no? Esto en Buenos Aires no lo podés hacer", había contado recientemente.

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Agradecemos a todo el cuerpo técnico por el trabajo realizado durante estos doce meses. pic.twitter.com/HTOSVf6qgT — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) May 13, 2026

Sin embargo, el fútbol volvió a demostrar que los resultados suelen marcar el destino de cualquier proyecto. Más allá de algunos momentos positivos y de haber estabilizado al equipo en una etapa compleja, la eliminación ante Belgrano terminó sellando el final de la experiencia del Apache en Talleres.