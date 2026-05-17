Adiós a un ícono de los boliches bailables del Oeste: avanza la demolición de Jesse James
Comenzó la demolición de uno de los históricos boliches bailables de Isidro Casanova. Vecinos y habitués lo despiden en redes con mucha tristeza y nostalgia.
La tristeza invade a miles de vecinos de la zona oeste del Conurbano. Las redes sociales se llenaron de videos que confirman la destrucción de uno de los históricos boliches bailables , Jesse James. Ubicado en Isidro Casanova, el emblemático recinto cerró sus puertas y comenzó su proceso de demolición, dejando atrás inolvidables épocas doradas.
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El incierto futuro de los boliches bailables tras el fin de Jesse James
Durante más de tres décadas, las instalaciones ubicadas en la calle República de Portugal 3172 marcaron a fuego la juventud de la región. Quienes frecuentaban el lugar recuerdan con especial cariño sus distintas pistas de electrónica y clásicos, el patio con amplias galerías y su inconfundible decoración inspirada en el Lejano Oeste, que hasta contaba con una locomotora en su interior.
Actualmente, con las topadoras avanzando sobre la estructura y destruyendo el portón de la calle Sinclair por donde ingresaban los artistas, circulan varias versiones sobre el destino comercial del predio. Todavía se desconoce con exactitud qué se construirá allí, pero los posibles reemplazos varían entre un complejo de viviendas, un restaurante tradicional o un moderno espacio de cena-show.
Del under matancero al Super Bowl: el paso de Bad Bunny
A lo largo de su enorme trayectoria, el recinto recibió a cientos de artistas de renombre nacional e internacional. Entre ellos resalta una anécdota muy particular: el paso de Bad Bunny. Hoy consagrado como una verdadera estrella global con discos número uno en todo el planeta y convocado para liderar el espectacular show de medio tiempo del Super Bowl estadounidense, el puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio supo pisar el escenario de Casanova cuando su carrera urbana apenas estaba despegando.
Junto a Pinar de Rocha, otro emblema indiscutido de la noche en Ramos Mejía, el local formó parte de los recorridos iniciales del cantante en la Argentina, reflejando el pulso y la cercanía de un artista que construyó su camino tocando cara a cara con el exigente público del Conurbano.
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