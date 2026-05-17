Adiós a un ícono de los boliches bailables del Oeste: avanza la demolición de Jesse James

Actualmente, con las topadoras avanzando sobre la estructura y destruyendo el portón de la calle Sinclair por donde ingresaban los artistas, circulan varias versiones sobre el destino comercial del predio. Todavía se desconoce con exactitud qué se construirá allí, pero los posibles reemplazos varían entre un complejo de viviendas, un restaurante tradicional o un moderno espacio de cena-show.

Del under matancero al Super Bowl: el paso de Bad Bunny

image El paso de Bad Bunny por los boliches bailables bonaerenses

A lo largo de su enorme trayectoria, el recinto recibió a cientos de artistas de renombre nacional e internacional. Entre ellos resalta una anécdota muy particular: el paso de Bad Bunny. Hoy consagrado como una verdadera estrella global con discos número uno en todo el planeta y convocado para liderar el espectacular show de medio tiempo del Super Bowl estadounidense, el puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio supo pisar el escenario de Casanova cuando su carrera urbana apenas estaba despegando.

Junto a Pinar de Rocha, otro emblema indiscutido de la noche en Ramos Mejía, el local formó parte de los recorridos iniciales del cantante en la Argentina, reflejando el pulso y la cercanía de un artista que construyó su camino tocando cara a cara con el exigente público del Conurbano.