Belgrano se lo empató en la última a Argentinos, le ganó por penales y es finalista del Torneo Apertura

En tanto, el "Pirata" arribaba a esta instancia en un gran momento tras superar un bache de resultados en la fase regular. Clasificó quinto en la Zona B con 26 unidades y, en los octavos de final eliminó a Talleres en el clásico cordobés disputado en el Mario Alberto Kempes por 1-0, con gol de Francisco González Metilli.

Belgrano luego, en los cuartos de final, venció 2-0 a Unión en Alberdi con anotaciones de Adrián Sánchez y Ramiro Hernandes. Ahora se medirá nada menos que ante River en la gran final del certamen.

Los goles de Argentinos Juniors vs. Belgrano

Facundo Jainikoski, luego de una tremenda jugada colectiva, puso el 1-0 para el Bicho:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2056105691220181369?s=20&partner=&hide_thread=false El 1-0 de Argentinos Juniors que se ilusiona con la final.pic.twitter.com/JQ0TGK8RLP — minutouno (@minutounocom) May 17, 2026

El agónico empate de Belgrano a través de Uvita Fernández:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2056132207471689789&partner=&hide_thread=false El agónico empate de Uvita Fernández para Belgrano ante Argentinospic.twitter.com/FUpQKzCGf8 — minutouno (@minutounocom) May 17, 2026

Argentinos vs. Belgrano, por las semifinales del Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Argentinos Juniors vs Belgrano: probables formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Facundo Jainikoski o Iván Morales. DT: Nicolás Diez.

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Facundo Jainikoski o Iván Morales. Nicolás Diez. Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Otros datos del partido