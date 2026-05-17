Belgrano se lo empató en la última a Argentinos, le ganó por penales y es finalista del Torneo Apertura
El "Pirata" puso el 1-1 en la última jugada, y tras un alargue sin goles, lo ganó en los penales. Enfrentará a River en la final del certamen.
Argentinos Juniors y Belgrano igualaron este domingo en un partido infartante en el estadio Diego Armando Maradona, donde el "Pirata" finalmente se impuso en los penales para avanzar a la gran final del Torneo Apertura 2026, donde ya esperaba River.
El "Bicho" parecía que se llevaba la victoria con el tempranero tanto de Facundo Jainikoski; pero en la última jugada del partido lo igualó Uvita Fernánez para llevar el partido al alargue.
Sin tantos en el tiempo suplementario, la definición se trasladó a los penales, donde el arquero del "Bicho" atajó los dos primeros disparos para que su equipo termine la tanda con un matchpoint, pero el remate de Gabriel Florentín reventó el palo y dejó las cosas igualadas. En el 1x1, Thiago Cardozo se lo atajó a Enzo Pérez y el "Pirata" lo ganó a través de Ramiro Hernandes.
El conjunto dirigido por Nicolás Diez había sellado su clasificación a las semifinales tras dejar en el camino a Huracán en los cuartos de final, imponiéndose por 1-0 gracias a un gol de cabeza de Tomás Molina en el inicio del tiempo suplementario. Previamente, en los octavos de final, el Bicho había vencido por 2-0 a Lanús con tantos de Francisco Álvarez y Alan Lescano.
En tanto, el "Pirata" arribaba a esta instancia en un gran momento tras superar un bache de resultados en la fase regular. Clasificó quinto en la Zona B con 26 unidades y, en los octavos de final eliminó a Talleres en el clásico cordobés disputado en el Mario Alberto Kempes por 1-0, con gol de Francisco González Metilli.
Belgrano luego, en los cuartos de final, venció 2-0 a Unión en Alberdi con anotaciones de Adrián Sánchez y Ramiro Hernandes. Ahora se medirá nada menos que ante River en la gran final del certamen.
Los goles de Argentinos Juniors vs. Belgrano
Facundo Jainikoski, luego de una tremenda jugada colectiva, puso el 1-0 para el Bicho:
El agónico empate de Belgrano a través de Uvita Fernández:
Argentinos vs. Belgrano, por las semifinales del Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Argentinos Juniors vs Belgrano: probables formaciones
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Facundo Jainikoski o Iván Morales. DT: Nicolás Diez.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Otros datos del partido
- Hora: 17.00
- TV: TNT Sports y ESPN Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Lucas Novelli
- Estadio: Diego Armando Maradona
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