El Diablito Echeverri deja Manchester City a préstamo: dónde seguirá su carrera

El Bayer Leverkusen se encuentra en un proceso de reconstrucción tras la salida de varias figuras, incluyendo a Florian Wirtz y Jeremie Frimpong, y buscará que Echeverri aporte dinamismo y goles bajo la conducción de Erik Ten Hag.

Con un debut programado frente al Hoffenheim por la Bundesliga, el atacante argentino buscará demostrar su talento, consolidarse en el equipo y aprovechar la experiencia europea para proyectarse a futuro, manteniendo viva la expectativa sobre su potencial internacional.