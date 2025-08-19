El Diablito Echeverri deja Manchester City a préstamo: dónde seguirá su carrera
El delantero chaqueño de 19 años dejará Inglaterra para foguearse en la Bundesliga y se reencontrará con otro ex-River en Alemania.
Claudio Echeverri, joven promesa chaqueña de 19 años, iniciará un nuevo capítulo en su carrera europea al confirmarse su cesión al Bayer Leverkusen desde Manchester City. El acuerdo, que cubre toda la temporada 2025/26, permitirá que el delantero argentino continúe su desarrollo en el fútbol alemán y comparta vestuario con otro ex-River y Selección Argentina, Exequiel Palacios.
Este paso representa una oportunidad clave para que el "Diablito" gane minutos de juego y se consolide como una de las promesas más destacadas surgidas de las inferiores del club millonario.
El chico arribó al Manchester City a principios de este año tras sobresalir en el Sudamericano Sub-20 con la Selección Argentina. Su adaptación al fútbol inglés incluyó su debut en la final de la FA Cup y una breve actuación en la Premier League, además de un gol de tiro libre en el Mundial de Clubes ante Al-Ain, donde salió reemplazado por una lesión en el tobillo.
Sin embargo, Pep Guardiola no lo tenía contemplado para la temporada actual, lo que abrió la puerta a distintas ofertas de cesión, incluyendo Girona y Roma. Finalmente, Bayer Leverkusen se impuso al presentar una propuesta que convenció a los Cityzens: se hará cargo del 100% del salario y no incluye opción de compra.
La cesión de Echeverri pone en peligro su participación en el Mundial Sub-20
Más allá de su desarrollo individual, la llegada al Leverkusen genera dudas sobre su participación en el Mundial Sub-20 en Chile, previsto del 27 de septiembre al 19 de octubre. La presencia de Echeverri en la Copa dependerá ahora de la coordinación entre el club alemán y la AFA, lo que podría condicionar su disponibilidad para la Albiceleste.
El Bayer Leverkusen se encuentra en un proceso de reconstrucción tras la salida de varias figuras, incluyendo a Florian Wirtz y Jeremie Frimpong, y buscará que Echeverri aporte dinamismo y goles bajo la conducción de Erik Ten Hag.
Con un debut programado frente al Hoffenheim por la Bundesliga, el atacante argentino buscará demostrar su talento, consolidarse en el equipo y aprovechar la experiencia europea para proyectarse a futuro, manteniendo viva la expectativa sobre su potencial internacional.
