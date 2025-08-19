El impactante auto de lujo con el que llegó Franco Mastantuono al predio del Real Madrid

El vehículo, en línea con el acuerdo comercial entre el Real Madrid y BMW, cuenta con llantas de 18 pulgadas y pinzas de freno rojas, y se estima que puede ser un 420i de 184 CV o un 430i xDrive de 245 CV. Con precios que oscilan entre los 58.400 y 70.000 euros, la elección del automóvil refleja la proyección que el club deposita en Mastantuono y la magnitud del impacto que ha generado su llegada en la capital española.