El impactante auto de lujo con el que llegó Franco Mastantuono al predio del Real Madrid
El joven delantero argentino de 18 años debutará en La Liga y acaparó atención al llegar a Valdebebas conduciendo un BMW Serie 4 Gran Coupé.
La incorporación de Franco Mastantuono al Real Madrid generó un enorme revuelo en España, tanto por su talento como por su presencia mediática. El delantero argentino, de 18 años y surgido de las inferiores de River, fue convocado por Xabi Alonso para el debut del equipo merengue en LaLiga ante Osasuna, aunque se prevé que comience como suplente.
Más allá de lo deportivo, su llegada al club no pasó inadvertida: el chico se presentó en el entrenamiento al volante de un BMW Serie 4 Gran Coupé blanco perlado, modelo M Sport Pro, destacándose por su deportividad y estilo exclusivo.
El vehículo, en línea con el acuerdo comercial entre el Real Madrid y BMW, cuenta con llantas de 18 pulgadas y pinzas de freno rojas, y se estima que puede ser un 420i de 184 CV o un 430i xDrive de 245 CV. Con precios que oscilan entre los 58.400 y 70.000 euros, la elección del automóvil refleja la proyección que el club deposita en Mastantuono y la magnitud del impacto que ha generado su llegada en la capital española.
En lo futbolístico, el debut en La Liga está programado para las 16 en el Santiago Bernabéu. Alonso destacó las cualidades del joven delantero y su personalidad competitiva: “Tiene espíritu argentino. Podría tener minutos mañana”, anticipó el entrenador, confirmando que Mastantuono podría ver acción en su primer partido oficial con el primer equipo.
La combinación de juventud, talento y atención mediática lo convierte en uno de los futbolistas más seguidos del momento. Su desempeño en LaLiga, junto con la curiosidad que despierta su vida fuera del campo, como el manejo del BMW de lujo, consolidan la imagen de una de las promesas argentinas con mayor proyección en Europa.
El BMW con el que llegó Franco Mastantuono al predio del Real Madrid
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario