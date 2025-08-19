Video: la crítica de Aerolíneas Argentinas a jugadores de Peñarol por su comportamiento en un avión

Luego de que el video se viralizara en redes sociales, Aerolíneas Argentinas compartió las imágenes con un breve pero crítico comunicado a través de la cuenta de la empresa en X.

“Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio”, dijeron desde la compañía que conduce Fabián Lombardo, haciendo un paralelismo con la canción de cancha que cantaba el plantel en pleno vuelo. “Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte”, cerraron desde Aerolíneas en un mensaje publicado este martes a la mañana.

peñarol aerolineas argentinas

Racing vs. Peñarol, por la Copa Libertadores 2025: horario, formaciones y TV

Racing afrontará una noche decisiva en Avellaneda cuando reciba a Peñarol a partir de las 21:30 en el estadio Presidente Perón, por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo dirigido por Gustavo Costas está obligado a ganar para remontar la derrota 1-0 sufrida en el duelo de ida en el estadio Campeón del Siglo y mantener vivo su sueño continental.

El presente académico no es el mejor. En el Torneo Clausura viene de caer ante Tigre en los últimos minutos, lo que profundizó un arranque muy negativo como local: tres partidos jugados en el Cilindro y tres derrotas, igualando la peor racha en su historia reciente. Con ese antecedente, la presión se multiplica para un plantel que necesita mostrar carácter en un cruce mano a mano que definirá gran parte de su temporada.

A favor, Costas podrá contar con el aliento de un estadio repleto y con la motivación extra que siempre representa la Libertadores. Además, el entrenador confía en la capacidad de reacción de sus dirigidos, que han demostrado en otras ocasiones poder imponerse en escenarios adversos. El regreso de algunos futbolistas clave, que venían arrastrando molestias físicas, también genera expectativa en el plantel.

peñarol avion

Del otro lado, Peñarol llega con una mínima ventaja que intentará sostener en Avellaneda. El conjunto uruguayo perdió el fin de semana pasado frente a Boston River por 2-1, resultado que le cortó un invicto de seis encuentros, y además no podrá contar con su figura ofensiva, Leonardo Fernández, quien sufrió una distensión en el ligamento lateral interno de su rodilla y quedó descartado para la revancha. La ausencia del delantero obliga al entrenador carbonero a rearmar el esquema en busca de alternativas que le permitan generar peligro.

La llave tiene un condimento adicional: el ganador se enfrentará en cuartos de final con quien resulte vencedor del duelo entre Vélez y Fortaleza, lo que incrementa la expectativa entre los hinchas. Racing sabe que no puede fallar y que una eliminación temprana sería un golpe duro en lo deportivo y lo anímico.

Racing vs. Peñarol: probables formaciones

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare oFranco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

Gabriel Arias; Marco Di Cesare oFranco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa. Peñarol: Brayan Cortes; Maximiliano Olivera, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Emanuel Gularte; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Maximiliano Silvera, Davis Terans, Javier Cabrera. DT: Diego Aguirre.

Racing vs. Peñarol: otros datos

Hora: 21:30.

21:30. Estadio: Presidente Perón.

Presidente Perón. Árbitro: Wilmar Roldán (COL).

Wilmar Roldán (COL). VAR: Juan Lara (CHI).

Juan Lara (CHI). TV: Fox Sports.