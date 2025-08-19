Graves incidentes: disturbios en el banderazo de Once Caldas antes de enfrentar a Huracán
La celebración de los hinchas colombianos en Buenos Aires terminó en serios incidentes frente al hotel del plantel, con intervención policial.
Lo que debía ser una jornada de fiesta y aliento para Once Caldas en la antesala de su duelo con Huracán por la Copa Sudamericana 2025, terminó derivando en momentos de tensión y enfrentamientos en la Ciudad de Buenos Aires. A horas del choque decisivo por los octavos de final, que se disputará este martes a las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, el banderazo convocado por los fanáticos del equipo colombiano se desbordó y encendió las alarmas de las autoridades.
Cientos de hinchas del conjunto de Manizales se acercaron al hotel donde se aloja el plantel con bombos, cánticos y banderas para brindar un apoyo masivo. Los jugadores, conmovidos por la movilización, incluso salieron a la entrada del edificio para compartir el momento con sus seguidores.
Todo parecía transcurrir en un marco de fervor y entusiasmo hasta que la irrupción de la policía cambió por completo el clima. Según los registros captados en videos y fotos que circularon en redes sociales, los efectivos intentaron dispersar a la multitud utilizando gases lacrimógenos, lo que generó corridas, empujones y enfrentamientos.
Testigos aseguraron que varios futbolistas del equipo conducido por Hernán Darío Herrera resultaron afectados por el accionar de las fuerzas de seguridad. Esto incrementó la tensión entre los simpatizantes y los agentes, en una situación que rápidamente se descontroló.
Las autoridades locales informaron que ya se abrió una investigación para determinar responsabilidades sobre lo ocurrido en la previa, mientras que la Conmebol se mantiene atenta a la evolución de los hechos. El organismo, que regula la competencia internacional, busca garantizar que el partido de esta noche se dispute en condiciones seguras tanto para los jugadores como para los cuerpos técnicos y las parcialidades de ambos equipos.
La incógnita ahora es cómo repercutirá lo sucedido en el desarrollo del encuentro. Huracán y Once Caldas llegan con la expectativa de avanzar en el certamen continental, pero el foco quedó puesto en la seguridad, un aspecto que preocupa a todos tras los incidentes ocurridos en pleno banderazo en la capital argentina.
