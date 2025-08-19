Graves incidentes: disturbios en el banderazo de Once Caldas antes de enfrentar a Huracán

Lo que debía ser una jornada de fiesta y aliento para Once Caldas en la antesala de su duelo con Huracán por la Copa Sudamericana 2025, terminó derivando en momentos de tensión y enfrentamientos en la Ciudad de Buenos Aires. A horas del choque decisivo por los octavos de final, que se disputará este martes a las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, el banderazo convocado por los fanáticos del equipo colombiano se desbordó y encendió las alarmas de las autoridades.