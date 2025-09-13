La reacción de Valentino Rossi a la caída de Marc Márquez en el GP de San Marino
El español se fue al piso liderando el GP de San Marino, mientras Bezzecchi triunfaba en casa y el público italiano celebraba.
La caída de Marc Márquez cuando lideraba el GP de San Marino, luego de una espectacular arrancada desde la segunda línea, se convirtió en la imagen más recordada de la sprint. El español había demostrado un ritmo formidable y sorprendió con un adelantamiento preciso sobre Marco Bezzecchi, pero la historia del día se escribió de manera inesperada: el piloto de Aprilia, en su casa, logró imponerse y regresar a lo más alto del podio, ante el delirio del público italiano.
Mientras gran parte de la afición local no dudó en celebrar que Márquez no pudiera continuar en la competencia, la reacción de Valentino Rossi ofreció un contraste curioso. Pese a haber dejado el Mundial, la leyenda italiana sigue ligada emocionalmente a la categoría y su mirada sobre lo sucedido fue mesurada, más allá de la rivalidad histórica que mantiene con el español. La tensión entre Rossi y Márquez, que marcó varias temporadas con polémicas y duelos memorables, volvió a estar presente de manera indirecta, incluso tras la retirada del siete veces campeón mundial.
El ambiente en el circuito de Misano fue electrizante. Los fanáticos italianos ovacionaron el triunfo de Bezzecchi y celebraron la caída del español, pero también se sintió un respeto implícito hacia Rossi, quien continúa siendo una figura central del motociclismo en Italia. Su presencia, aunque fuera como espectador, sigue generando atención mediática y provoca reacciones diversas entre los pilotos y aficionados, que reconocen su legado y su influencia en la evolución de la categoría. La jornada dejó claro que, más allá de los resultados, la historia entre Rossi y Márquez sigue generando debate y emociones intensas entre quienes siguen cada GP con pasión.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario