La reacción de Valentino Rossi a la caída de Marc Márquez en el GP de San Marino

El ambiente en el circuito de Misano fue electrizante. Los fanáticos italianos ovacionaron el triunfo de Bezzecchi y celebraron la caída del español, pero también se sintió un respeto implícito hacia Rossi, quien continúa siendo una figura central del motociclismo en Italia. Su presencia, aunque fuera como espectador, sigue generando atención mediática y provoca reacciones diversas entre los pilotos y aficionados, que reconocen su legado y su influencia en la evolución de la categoría. La jornada dejó claro que, más allá de los resultados, la historia entre Rossi y Márquez sigue generando debate y emociones intensas entre quienes siguen cada GP con pasión.