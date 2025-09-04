Encuentro histórico: Dibu Martínez y Ubaldo Fillol compartieron un emotivo momento
Los dos arqueros campeones del mundo con Argentina posaron juntos en el predio de la AFA. El "Pato" le regaló su camiseta al marplatense.
En la antesala del compromiso entre la Selección Argentina y Venezuela correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, se dio un encuentro cargado de simbolismo para el fútbol nacional.
Emiliano “Dibu” Martínez y Ubaldo Matildo Fillol, arqueros que en distintas épocas conquistaron la gloria con la camiseta albiceleste, se cruzaron en el predio de Ezeiza y compartieron un abrazo que conmovió a los hinchas.
El Pato, consagrado en el Mundial 1978 bajo la conducción de César Luis Menotti, publicó la foto en su cuenta de Instagram con un mensaje que resume la camaradería: “De visita por el predio de AFA con mi querido colega campeón Emiliano Martínez. ¡Abrazo de palo a palo, Dibu!”. Además, le obsequió al arquero del Aston Villa una camiseta suya, gesto que selló el reconocimiento entre generaciones.
La admiración entre ambos no es nueva. Ya en 2024, antes de la Copa América, Fillol había elogiado públicamente al marplatense, campeón en Qatar 2022. “Yo escribí mi historia en el 78, Pumpido en el 86 y Dibu está escribiendo la suya. Estoy feliz por el momento que está pasando”, afirmó entonces, destacando la continuidad de una tradición de arqueros que marcaron épocas.
Dibu Martínez, presente y futuro de la Selección Argentina
El presente de Martínez, además, refuerza ese legado. Con el duelo ante Venezuela, alcanzará a Fillol con 54 partidos disputados y se convertirá en el segundo arquero con más presencias en la historia de la Selección, solo detrás de Sergio Romero, quien jugó 96 encuentros.
Sus números son contundentes: 37 vallas invictas, apenas 23 goles recibidos y un promedio de un tanto cada 207 minutos, con un 80% de efectividad en puntos obtenidos cuando estuvo bajo los tres palos.
La postal entre Dibu y el Pato representa mucho más que una simple foto: es la unión de dos generaciones de guardianes del arco argentino que, con estilos distintos pero idéntica pasión, defendieron con grandeza la camiseta celeste y blanca. Un símbolo de continuidad y orgullo en la previa de otro compromiso clave rumbo a 2026.
