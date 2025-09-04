Encuentro histórico: Dibu Martínez y Ubaldo Fillol compartieron un emotivo momento

dibu martinez fillol 2

Dibu Martínez, presente y futuro de la Selección Argentina

El presente de Martínez, además, refuerza ese legado. Con el duelo ante Venezuela, alcanzará a Fillol con 54 partidos disputados y se convertirá en el segundo arquero con más presencias en la historia de la Selección, solo detrás de Sergio Romero, quien jugó 96 encuentros.

Sus números son contundentes: 37 vallas invictas, apenas 23 goles recibidos y un promedio de un tanto cada 207 minutos, con un 80% de efectividad en puntos obtenidos cuando estuvo bajo los tres palos.

La postal entre Dibu y el Pato representa mucho más que una simple foto: es la unión de dos generaciones de guardianes del arco argentino que, con estilos distintos pero idéntica pasión, defendieron con grandeza la camiseta celeste y blanca. Un símbolo de continuidad y orgullo en la previa de otro compromiso clave rumbo a 2026.