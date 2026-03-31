Sorpresa: cuál es el auto que manejará Franco Colapinto durante su exhibición en Buenos Aires
El piloto argentino conducirá el Lotus E20 en una exhibición de Fórmula 1 en Buenos Aires el 26 de abril, con acceso libre y gran expectativa entre fanáticos del automovilismo.
La expectativa crece entre los fanáticos por la histórica exhibición que Franco Colapinto realizará en la Ciudad de Buenos Aires. El piloto argentino manejará el legendario Lotus E20 de la temporada 2012 y recorrerá las calles del barrio porteño de Palermo durante el receso de la Fórmula 1 tras las cancelaciones de las carreras en Medio Oriente.
La elección del modelo responde a una búsqueda estética y sonora que los autos actuales de la máxima categoría, con sus motores híbridos, difícilmente pueden igualar en un entorno urbano. El E20 es recordado por haber marcado el regreso triunfal de Kimi Räikkönen a la Fórmula 1, con una victoria en el Gran Premio de Abu Dabi y diez podios a lo largo de esa temporada.
Colapinto, que cuenta con el respaldo de Mercado Libre como main sponsor desde hace ya un tiempo, será uno de los grandes protagonistas del evento que promete convocar a miles de personas en torno al automovilismo internacional.
El Lotus E20 y el sonido V8 de la Fórmula 1
A diferencia del sonido más contenido de los motores actuales, el Lotus que conducirá el piloto argentino está equipado con un motor Renault RS27-2012, un bloque V8 atmosférico de 2.4 litros capaz de alcanzar las 18.000 revoluciones por minuto. Para el público que se acerque a las inmediaciones del Monumento a los Españoles el próximo 26 de abril, esto representará una experiencia sensorial única, marcada por el característico sonido agudo que dominó la categoría durante casi una década.
Con un peso de apenas 640 kilos y una potencia cercana a los 800 caballos de fuerza, el E20 es una pieza de ingeniería extremadamente ágil. Aunque lucirá los colores y patrocinadores actuales del equipo Alpine F1 Team, su mecánica analógica resulta ideal para las aceleraciones cortas y maniobras típicas de este tipo de exhibiciones.
Por qué Colapinto no utilizará el auto actual de Fórmula 1
La FIA mantiene estrictas restricciones sobre el uso de monoplazas de la temporada vigente para evitar que los equipos obtengan datos aerodinámicos fuera de los Grandes Premios oficiales. Además, la complejidad de los motores híbridos modernos exige una infraestructura técnica que dificulta su utilización en eventos callejeros. El Lotus E20, en cambio, permite una preparación más directa y asegura que el foco esté puesto en el contacto entre el piloto y el público.
La exhibición se realizará el domingo 26 de abril con acceso libre en gran parte del recorrido, consolidando el fenómeno Colapinto en Buenos Aires en medio de su primera temporada completa junto al equipo Alpine.
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