Sorpresa: cuál es el auto que manejará Franco Colapinto durante su exhibición en Buenos Aires

alpine Franco Colapinto exhibición Buenos Aires 1

Por qué Colapinto no utilizará el auto actual de Fórmula 1

La FIA mantiene estrictas restricciones sobre el uso de monoplazas de la temporada vigente para evitar que los equipos obtengan datos aerodinámicos fuera de los Grandes Premios oficiales. Además, la complejidad de los motores híbridos modernos exige una infraestructura técnica que dificulta su utilización en eventos callejeros. El Lotus E20, en cambio, permite una preparación más directa y asegura que el foco esté puesto en el contacto entre el piloto y el público.

La exhibición se realizará el domingo 26 de abril con acceso libre en gran parte del recorrido, consolidando el fenómeno Colapinto en Buenos Aires en medio de su primera temporada completa junto al equipo Alpine.

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